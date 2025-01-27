https://ria.ru/20250127/rada-1995753989.html

Украинского депутата снова отправили под домашний арест

Украинского депутата снова отправили под домашний арест - РИА Новости, 27.01.2025

Украинского депутата снова отправили под домашний арест

Суд на Украине снова отправил на два месяца под круглосуточный домашний арест депутата Верховной рады Николая Тищенко, подозреваемого в лишении свободы бывшего... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:15:00+03:00

2025-01-27T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Суд на Украине снова отправил на два месяца под круглосуточный домашний арест депутата Верховной рады Николая Тищенко, подозреваемого в лишении свободы бывшего военнослужащего, сообщил в понедельник украинский телеканал "Общественное". Госбюро расследований Украины 25 июня сообщило, что офис генпрокурора предъявил обвинения Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. Суд в Киеве поместил парламентария под круглосуточный домашний арест. В декабре срок действия меры пресечения истек. "В райсуде Днепра (до переименования Киевом город Днепропетровск – ред.) переизбрали меру пресечения народному депутату Тищенко - два месяца круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Офис генерального прокурора Украины 17 декабря сообщил, что дело против Тищенко передано в суд. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что Тищенко почти год ходил с проверками от несуществующей временной следственной комиссии. Ранее сообщалось, что петиция с требованием лишить мандата Тищенко набрала необходимое для ее рассмотрения украинским парламентом количество голосов.

https://ria.ru/20240923/ukraina-1974279041.html

https://ria.ru/20240904/sud-1970503730.html

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