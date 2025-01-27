Украинского депутата снова отправили под домашний арест
Суд снова отправил под домашний арест депутата Рады Тищенко
© Фото : Государственное бюро расследованийОбыски у украинского парламентария Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре
© Фото : Государственное бюро расследований
Обыски у украинского парламентария Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Суд на Украине снова отправил на два месяца под круглосуточный домашний арест депутата Верховной рады Николая Тищенко, подозреваемого в лишении свободы бывшего военнослужащего, сообщил в понедельник украинский телеканал "Общественное".
На Украине заочно арестовали подозреваемого во взяточничестве депутата Рады
23 сентября 2024, 17:25
«
"В райсуде Днепра (до переименования Киевом город Днепропетровск – ред.) переизбрали меру пресечения народному депутату Тищенко - два месяца круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Офис генерального прокурора Украины 17 декабря сообщил, что дело против Тищенко передано в суд.
Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что Тищенко почти год ходил с проверками от несуществующей временной следственной комиссии. Ранее сообщалось, что петиция с требованием лишить мандата Тищенко набрала необходимое для ее рассмотрения украинским парламентом количество голосов.
Суд Одессы арестовал мужчину, помогавшего депутату Рады выехать за границу
4 сентября 2024, 13:46