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Украинского депутата снова отправили под домашний арест - РИА Новости, 27.01.2025
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17:15 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/rada-1995753989.html
Украинского депутата снова отправили под домашний арест
Украинского депутата снова отправили под домашний арест - РИА Новости, 27.01.2025
Украинского депутата снова отправили под домашний арест
Суд на Украине снова отправил на два месяца под круглосуточный домашний арест депутата Верховной рады Николая Тищенко, подозреваемого в лишении свободы бывшего... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:15:00+03:00
2025-01-27T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Суд на Украине снова отправил на два месяца под круглосуточный домашний арест депутата Верховной рады Николая Тищенко, подозреваемого в лишении свободы бывшего военнослужащего, сообщил в понедельник украинский телеканал "Общественное". Госбюро расследований Украины 25 июня сообщило, что офис генпрокурора предъявил обвинения Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. Суд в Киеве поместил парламентария под круглосуточный домашний арест. В декабре срок действия меры пресечения истек. "В райсуде Днепра (до переименования Киевом город Днепропетровск – ред.) переизбрали меру пресечения народному депутату Тищенко - два месяца круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Офис генерального прокурора Украины 17 декабря сообщил, что дело против Тищенко передано в суд. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что Тищенко почти год ходил с проверками от несуществующей временной следственной комиссии. Ранее сообщалось, что петиция с требованием лишить мандата Тищенко набрала необходимое для ее рассмотрения украинским парламентом количество голосов.
https://ria.ru/20240923/ukraina-1974279041.html
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в мире, украина, киев, днепр (город), верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Днепр (город), Верховная Рада Украины
Украинского депутата снова отправили под домашний арест

Суд снова отправил под домашний арест депутата Рады Тищенко

© Фото : Государственное бюро расследованийОбыски у украинского парламентария Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре
Обыски у украинского парламентария Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Государственное бюро расследований
Обыски у украинского парламентария Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Суд на Украине снова отправил на два месяца под круглосуточный домашний арест депутата Верховной рады Николая Тищенко, подозреваемого в лишении свободы бывшего военнослужащего, сообщил в понедельник украинский телеканал "Общественное".
Госбюро расследований Украины 25 июня сообщило, что офис генпрокурора предъявил обвинения Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего. Суд в Киеве поместил парламентария под круглосуточный домашний арест. В декабре срок действия меры пресечения истек.
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"В райсуде Днепра (до переименования Киевом город Днепропетровск – ред.) переизбрали меру пресечения народному депутату Тищенко - два месяца круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Офис генерального прокурора Украины 17 декабря сообщил, что дело против Тищенко передано в суд.
Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что Тищенко почти год ходил с проверками от несуществующей временной следственной комиссии. Ранее сообщалось, что петиция с требованием лишить мандата Тищенко набрала необходимое для ее рассмотрения украинским парламентом количество голосов.
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