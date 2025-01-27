https://ria.ru/20250127/pvo-1995799029.html

Над тремя российскими регионами сбили пять беспилотников ВСУ

Над тремя российскими регионами сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025

Над тремя российскими регионами сбили пять беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских дронов над Крымом, Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T22:02:00+03:00

2025-01-27T22:02:00+03:00

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россия

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

республика крым

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских дронов над Крымом, Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны."Двадцать седьмого января с 18:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА сбиты над Республикой Крым и по одному — над территориями Курской и Белгородской областей", — говорится в публикации.Утром в понедельник Минобороны отчитывалось о перехвате минувшей ночью в общей сложности 32 дронов над Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской и Тверской областями.Позднее днем ПВО сбила два БПЛА над территорией Белгородской области.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всего под ударами оказываются приграничные области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

республика крым

белгородская область

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россия, курская область, вооруженные силы украины, республика крым, белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)