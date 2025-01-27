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Над тремя российскими регионами сбили пять беспилотников ВСУ
Над тремя российскими регионами сбили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.01.2025
Над тремя российскими регионами сбили пять беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских дронов над Крымом, Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T22:02:00+03:00
2025-01-27T22:02:00+03:00
2025-01-27T22:28:00+03:00
россия
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
республика крым
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских дронов над Крымом, Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны."Двадцать седьмого января с 18:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА сбиты над Республикой Крым и по одному — над территориями Курской и Белгородской областей", — говорится в публикации.Утром в понедельник Минобороны отчитывалось о перехвате минувшей ночью в общей сложности 32 дронов над Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской и Тверской областями.Позднее днем ПВО сбила два БПЛА над территорией Белгородской области.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всего под ударами оказываются приграничные области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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республика крым
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россия, курская область, вооруженные силы украины, республика крым, белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над тремя российскими регионами сбили пять беспилотников ВСУ
Минобороны: над Крымом, Белгородской и Курской областями сбили пять дронов ВСУ