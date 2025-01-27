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Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника - РИА Новости, 27.01.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T07:18:00+03:00
2025-01-27T07:18:00+03:00
2025-01-27T08:48:00+03:00
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МОСКВА, 27 ян0 — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.Подчеркивается, что ликвидация дронов произошла в пяти регионах."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата: пятнадцать — над территорией Воронежской области; одиннадцать — над территорией Белгородской области; четыре — над территорией Курской области; по одному — над территориями Орловской и Тверской областей", — говорится в сообщении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника
ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над пятью российскими регионами