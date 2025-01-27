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Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:18 27.01.2025 (обновлено: 08:48 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/pvo-1995623369.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника - РИА Новости, 27.01.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T07:18:00+03:00
2025-01-27T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
воронежская область
безопасность
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
орловская область
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МОСКВА, 27 ян0 — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.Подчеркивается, что ликвидация дронов произошла в пяти регионах."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата: пятнадцать — над территорией Воронежской области; одиннадцать — над территорией Белгородской области; четыре — над территорией Курской области; по одному — над территориями Орловской и Тверской областей", — говорится в сообщении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
россия
воронежская область
курская область
белгородская область
орловская область
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россия, воронежская область, безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, тверская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область, Безопасность, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Орловская область, Тверская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника

ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над пятью российскими регионами

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 ян0 — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.
Подчеркивается, что ликвидация дронов произошла в пяти регионах.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата: пятнадцать — над территорией Воронежской области; одиннадцать — над территорией Белгородской области; четыре — над территорией Курской области; по одному — над территориями Орловской и Тверской областей", — говорится в сообщении.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоронежская областьБезопасностьКурская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Орловская областьТверская область
 
 
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