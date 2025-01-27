https://ria.ru/20250127/pvo-1995623369.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника - РИА Новости, 27.01.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T07:18:00+03:00

2025-01-27T07:18:00+03:00

2025-01-27T08:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

воронежская область

безопасность

курская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

орловская область

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МОСКВА, 27 ян0 — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.Подчеркивается, что ликвидация дронов произошла в пяти регионах."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата: пятнадцать — над территорией Воронежской области; одиннадцать — над территорией Белгородской области; четыре — над территорией Курской области; по одному — над территориями Орловской и Тверской областей", — говорится в сообщении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

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белгородская область

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Дарья Буймова

россия, воронежская область, безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, тверская область