https://ria.ru/20250127/putin-1995789268.html
Путин выразил поддержку председательству Бразилии в БРИКС
Путин выразил поддержку председательству Бразилии в БРИКС - РИА Новости, 27.01.2025
Путин выразил поддержку председательству Бразилии в БРИКС
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой выразил поддержку председательству страны в БРИКС и... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T20:09:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой выразил поддержку председательству страны в БРИКС и готовность работать над развитием торговли и инвестиций, сообщила пресс-служба президента Бразилии. "Путин выразил поддержку председательству Бразилии в БРИКС и высказал готовность продолжать работать над продвижением инициатив по содействию торговле и инвестициям между членами (объединения - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что лидеры во время разговора затронули вопросы глобальной и двусторонней поддержки. В частности, Путин поблагодарил президента Бразилии за вклад в поиск решения конфликта на Украине и проявил интерес к работе Группы друзей мира - инициативе, запущенной на площадке ООН в сентябре 2024 года. Лидеры двух стран договорились поддерживать постоянный контакт по этой теме, отмечает пресс-служба президента Бразилии.
https://ria.ru/20250127/putin-1995775898.html
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В мире, БРИКС, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин, Россия
Путин выразил поддержку председательству Бразилии в БРИКС
Путин выразил Луле да Силве поддержку председательству Бразилии в БРИКС