https://ria.ru/20250127/putin-1995698223.html

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор - РИА Новости, 27.01.2025

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международную... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T14:00:00+03:00

2025-01-27T14:00:00+03:00

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владимир путин

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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин обсудили по телефону актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международную тематику, сообщает агентство Белта."Главы государств сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов", - говорится в сообщении.Отмечается, что российский лидер тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах.Президентские выборы в Белоруссии прошли в воскресенье. По данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов избирателей.

https://ria.ru/20241226/putin-1991476262.html

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россия, белоруссия, александр лукашенко, выборы президента белоруссии — 2025, владимир путин, в мире