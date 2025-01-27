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Путин пообещал отстоять право людей на этническую самобытность - РИА Новости, 27.01.2025
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12:20 27.01.2025 (обновлено: 12:31 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/putin-1995680102.html
Путин пообещал отстоять право людей на этническую самобытность
Путин пообещал отстоять право людей на этническую самобытность - РИА Новости, 27.01.2025
Путин пообещал отстоять право людей на этническую самобытность
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает все, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:20:00+03:00
2025-01-27T12:31:00+03:00
владимир путин
россия
освенцим
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает все, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить распространения антисемитизма.Приветствие участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), опубликовано на сайте Кремля."Сделаем всё, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить распространения антисемитизма, русофобии и других расистских идеологий", - говорится в телеграмме.
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владимир путин, россия, освенцим
Владимир Путин, Россия, Освенцим
Путин пообещал отстоять право людей на этническую самобытность

Путин пообещал сделать все, чтобы не допустить распространение антисемитизма

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает все, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить распространения антисемитизма.
Приветствие участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), опубликовано на сайте Кремля.
"Сделаем всё, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить распространения антисемитизма, русофобии и других расистских идеологий", - говорится в телеграмме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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