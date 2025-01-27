https://ria.ru/20250127/putin-1995680102.html

Путин пообещал отстоять право людей на этническую самобытность

Путин пообещал отстоять право людей на этническую самобытность - РИА Новости, 27.01.2025

Путин пообещал отстоять право людей на этническую самобытность

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает все, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:20:00+03:00

2025-01-27T12:20:00+03:00

2025-01-27T12:31:00+03:00

владимир путин

россия

освенцим

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает все, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить распространения антисемитизма.Приветствие участникам и гостям мемориальной церемонии, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), опубликовано на сайте Кремля."Сделаем всё, чтобы отстоять право людей на этническую, языковую, духовную самобытность, не допустить распространения антисемитизма, русофобии и других расистских идеологий", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html

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владимир путин, россия, освенцим