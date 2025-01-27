https://ria.ru/20250127/putin-1995658294.html
Путин в поздравлении Лукашенко заявил, что ждет его в Москве
Путин в поздравлении Лукашенко заявил, что ждет его в Москве - РИА Новости, 27.01.2025
Путин в поздравлении Лукашенко заявил, что ждет его в Москве
Президент России Владимир Путин в поздравлении Александру Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии отметил, что в скором времени ждет его в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:52:00+03:00
2025-01-27T10:52:00+03:00
2025-01-27T10:52:00+03:00
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выборы президента белоруссии — 2025
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Александру Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии отметил, что в скором времени ждет его в Москве, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набирает 86,82% голосов на выборах президента Белоруссии. "Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду Вас в скором времени в Москве", - говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995546579.html
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Путин в поздравлении Лукашенко заявил, что ждет его в Москве
Путин в поздравлении Лукашенко заявил, что в скором времени ждет его в Москве