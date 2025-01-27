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Путин в поздравлении Лукашенко заявил, что ждет его в Москве - РИА Новости, 27.01.2025
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10:52 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/putin-1995658294.html
Путин в поздравлении Лукашенко заявил, что ждет его в Москве
Путин в поздравлении Лукашенко заявил, что ждет его в Москве - РИА Новости, 27.01.2025
Путин в поздравлении Лукашенко заявил, что ждет его в Москве
Президент России Владимир Путин в поздравлении Александру Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии отметил, что в скором времени ждет его в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:52:00+03:00
2025-01-27T10:52:00+03:00
политика
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
владимир путин
выборы президента белоруссии — 2025
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Александру Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии отметил, что в скором времени ждет его в Москве, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набирает 86,82% голосов на выборах президента Белоруссии. "Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду Вас в скором времени в Москве", - говорится в телеграмме.
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политика, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, выборы президента белоруссии — 2025
Политика, Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Выборы президента Белоруссии — 2025
Путин в поздравлении Лукашенко заявил, что ждет его в Москве

Путин в поздравлении Лукашенко заявил, что в скором времени ждет его в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Александру Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии отметил, что в скором времени ждет его в Москве, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набирает 86,82% голосов на выборах президента Белоруссии.
"Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду Вас в скором времени в Москве", - говорится в телеграмме.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Лукашенко заявил, что не хотел идти на выборы президента Белоруссии
26 января, 13:48
 
ПолитикаБелоруссияРоссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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