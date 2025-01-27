https://ria.ru/20250127/putin-1995658294.html

Путин в поздравлении Лукашенко заявил, что ждет его в Москве

Путин в поздравлении Лукашенко заявил, что ждет его в Москве - РИА Новости, 27.01.2025

Путин в поздравлении Лукашенко заявил, что ждет его в Москве

Президент России Владимир Путин в поздравлении Александру Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии отметил, что в скором времени ждет его в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:52:00+03:00

2025-01-27T10:52:00+03:00

2025-01-27T10:52:00+03:00

политика

белоруссия

россия

москва

александр лукашенко

владимир путин

выборы президента белоруссии — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496169_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_770e02c28231513b709249e9175a7b13.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Александру Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии отметил, что в скором времени ждет его в Москве, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набирает 86,82% голосов на выборах президента Белоруссии. "Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду Вас в скором времени в Москве", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995546579.html

белоруссия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, выборы президента белоруссии — 2025