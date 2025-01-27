https://ria.ru/20250127/putin-1995657640.html
Путин: Россия и Белоруссия продолжат работу по развитию сотрудничества
Путин: Россия и Белоруссия продолжат работу по развитию сотрудничества - РИА Новости, 27.01.2025
Путин: Россия и Белоруссия продолжат работу по развитию сотрудничества
Президент России Владимир Путин в поздравлении Александру Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии отметил, что страны продолжат работу по... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:50:00+03:00
2025-01-27T10:50:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении Александру Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии отметил, что страны продолжат работу по развитию многопланового двустороннего сотрудничества и повышению эффективности институтов Союзного государства, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набирает 86,82% голосов на выборах президента Белоруссии. "За последнее время нам удалось немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском. И, конечно, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в поздравлении. Российский лидер пожелал белорусскому коллеге новых успехов в государственной деятельности на благо братского белорусского народа, а также доброго здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995645706.html
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белоруссия, россия, москва, александр лукашенко, владимир путин, выборы президента белоруссии — 2025, политика
Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Выборы президента Белоруссии — 2025, Политика
Путин: Россия и Белоруссия продолжат работу по развитию сотрудничества
Путин: РФ и Белоруссия продолжат работу по развитию двустороннего сотрудничества