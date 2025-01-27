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Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах - РИА Новости, 27.01.2025
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10:20 27.01.2025 (обновлено: 10:51 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/putin-1995644845.html
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах - РИА Новости, 27.01.2025
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Российский лидер Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии, следует из телеграммы, опубликованной на сайте... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:20:00+03:00
2025-01-27T10:51:00+03:00
политика
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
выборы президента белоруссии — 2025
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля."Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия", — говорится в послании.Путин выразил уверенность в том, что Москва и Минск продолжат совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. Он также пожелал белорусскому коллеге новых успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия."Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду Вас в скором времени в Москве", — заключил Путин.Накануне в Белоруссии прошел основной этап выборов президента. Итоговая явка составила 85,7 процента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.
https://ria.ru/20250127/lukashenko-1995611974.html
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политика, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, выборы президента белоруссии — 2025
Политика, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Выборы президента Белоруссии — 2025
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
"Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия", — говорится в послании.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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Путин выразил уверенность в том, что Москва и Минск продолжат совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве. Он также пожелал белорусскому коллеге новых успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия.
«
"Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду Вас в скором времени в Москве", — заключил Путин.
Накануне в Белоруссии прошел основной этап выборов президента. Итоговая явка составила 85,7 процента. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.
Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Вчера, 06:55
Инфографика
Предварительные итоги выборов президента в БелоруссииПосмотреть
 
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