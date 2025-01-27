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Ученикам школы в Приангарье стало плохо во время линейки - РИА Новости, 27.01.2025
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15:17 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/proverka-1995717147.html
Ученикам школы в Приангарье стало плохо во время линейки
Ученикам школы в Приангарье стало плохо во время линейки - РИА Новости, 27.01.2025
Ученикам школы в Приангарье стало плохо во время линейки
Проверку начали в поселке Приангарья, где во время линейки детям стало плохо, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:17:00+03:00
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россия
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 27 янв - РИА Новости. Проверку начали в поселке Приангарья, где во время линейки детям стало плохо, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. В социальных сетях в понедельник появилось сообщение, что во время линейки в школе поселка Мишелевка Иркутской области нескольким ученикам стало плохо, появилось головокружение, два человека упали в обморок. Занятия в учебном заведении были прерваны. "В одной из школ поселка Мишелевка Усольского района несколько подростков одновременно почувствовали недомогание. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении. Отмечается, что несовершеннолетних осмотрел медицинский работник, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Проверку также проводит прокуратура.
https://ria.ru/20250120/otravlenie-1994603297.html
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россия, происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Ученикам школы в Приангарье стало плохо во время линейки

СК начал проверку из-за недомогания учеников одной из школ во время линейки

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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ИРКУТСК, 27 янв - РИА Новости. Проверку начали в поселке Приангарья, где во время линейки детям стало плохо, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В социальных сетях в понедельник появилось сообщение, что во время линейки в школе поселка Мишелевка Иркутской области нескольким ученикам стало плохо, появилось головокружение, два человека упали в обморок. Занятия в учебном заведении были прерваны.
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"В одной из школ поселка Мишелевка Усольского района несколько подростков одновременно почувствовали недомогание. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несовершеннолетних осмотрел медицинский работник, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Проверку также проводит прокуратура.
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