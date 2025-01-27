https://ria.ru/20250127/prosveschenie-1995664252.html

Издательство "Просвещение" ответило на обвинения ФАС

Издательство "Просвещение" ответило на обвинения ФАС - РИА Новости, 27.01.2025

Издательство "Просвещение" ответило на обвинения ФАС

Издательство "Просвещение" сообщило об отсутствии нарушений в рамках антимонопольного законодательства, отстаивание своей позиции после заявлений ФАС... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T11:10:00+03:00

2025-01-27T11:10:00+03:00

2025-01-27T11:58:00+03:00

россия

просвещение

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Издательство "Просвещение" сообщило об отсутствии нарушений в рамках антимонопольного законодательства, отстаивание своей позиции после заявлений ФАС продолжится, рассказали РИА Новости в пресс-службе издательства. Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что "Просвещение" должно перечислить в бюджет более двух миллиардов рублей незаконно полученного дохода. "Позиция "Просвещения" относительно отсутствия в своих действиях нарушений антимонопольного законодательства остается неизменной. В связи с озвученным ФАС России решением издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции", - говорится в сообщении. В издательстве также отметили, что в течение последнего года "Просвещение" находится в открытом и активном диалоге с ФАС. "Нами представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 гг., свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства", - уточнили в пресс-службе "Просвещения". В апреле ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении организации. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников издательства по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень.

https://ria.ru/20250124/fas-1995292500.html

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россия, просвещение , федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика