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Издательство "Просвещение" ответило на обвинения ФАС - РИА Новости, 27.01.2025
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11:10 27.01.2025 (обновлено: 11:58 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/prosveschenie-1995664252.html
Издательство "Просвещение" ответило на обвинения ФАС
Издательство "Просвещение" ответило на обвинения ФАС - РИА Новости, 27.01.2025
Издательство "Просвещение" ответило на обвинения ФАС
Издательство "Просвещение" сообщило об отсутствии нарушений в рамках антимонопольного законодательства, отстаивание своей позиции после заявлений ФАС... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:10:00+03:00
2025-01-27T11:58:00+03:00
россия
просвещение
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Издательство "Просвещение" сообщило об отсутствии нарушений в рамках антимонопольного законодательства, отстаивание своей позиции после заявлений ФАС продолжится, рассказали РИА Новости в пресс-службе издательства. Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что "Просвещение" должно перечислить в бюджет более двух миллиардов рублей незаконно полученного дохода. "Позиция "Просвещения" относительно отсутствия в своих действиях нарушений антимонопольного законодательства остается неизменной. В связи с озвученным ФАС России решением издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции", - говорится в сообщении. В издательстве также отметили, что в течение последнего года "Просвещение" находится в открытом и активном диалоге с ФАС. "Нами представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 гг., свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства", - уточнили в пресс-службе "Просвещения". В апреле ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении организации. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников издательства по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень.
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россия, просвещение , федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Просвещение , Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
Издательство "Просвещение" ответило на обвинения ФАС

"Просвещение" заявило об отсутствии нарушений антимонопольного законодательства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Федеральной антимонопольной службы Росси. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Издательство "Просвещение" сообщило об отсутствии нарушений в рамках антимонопольного законодательства, отстаивание своей позиции после заявлений ФАС продолжится, рассказали РИА Новости в пресс-службе издательства.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что "Просвещение" должно перечислить в бюджет более двух миллиардов рублей незаконно полученного дохода.
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"Позиция "Просвещения" относительно отсутствия в своих действиях нарушений антимонопольного законодательства остается неизменной. В связи с озвученным ФАС России решением издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции", - говорится в сообщении.
В издательстве также отметили, что в течение последнего года "Просвещение" находится в открытом и активном диалоге с ФАС.
"Нами представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 гг., свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства", - уточнили в пресс-службе "Просвещения".
В апреле ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении организации. В ходе рассмотрения дела служба установила, что рост цен на ряд учебников издательства по указанным предметам превысил рост расходов на их производство и реализацию. Это привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень.
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РоссияПросвещениеФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
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