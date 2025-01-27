ФАС назвала сумму, которую "Просвещение" должно перечислить в бюджет
ФАС: издательство "Просвещение" должно перечислить в бюджет более 2 млрд рублей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПавильон издательства "Просвещение" на Московской международной книжной выставке-ярмарке
Павильон издательства "Просвещение" на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала издательство "Просвещение" направить в бюджет более двух миллиардов рублей.
"Издательство "Просвещение" должно перечислить в бюджет более двух миллиардов незаконно полученного дохода", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Уточняется, что организация доминирует на рынке издания учебников по русскому языку, истории и биологии.
В апреле ФАС возбудила антимонопольное дело. Служба установила, что рост цен на некоторые учебники издательства превысил рост расходов на их производство и реализацию.
В результате, ведомство признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство и выдало организации предписание снизить цены.
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