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ФАС назвала сумму, которую "Просвещение" должно перечислить в бюджет - РИА Новости, 27.01.2025
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10:19 27.01.2025 (обновлено: 10:56 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/prosveschenie-1995644390.html
ФАС назвала сумму, которую "Просвещение" должно перечислить в бюджет
ФАС назвала сумму, которую "Просвещение" должно перечислить в бюджет - РИА Новости, 27.01.2025
ФАС назвала сумму, которую "Просвещение" должно перечислить в бюджет
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала издательство "Просвещение" направить в бюджет более двух миллиардов рублей. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:19:00+03:00
2025-01-27T10:56:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
просвещение
образование - общество
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала издательство "Просвещение" направить в бюджет более двух миллиардов рублей."Издательство "Просвещение" должно перечислить в бюджет более двух миллиардов незаконно полученного дохода", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Уточняется, что организация доминирует на рынке издания учебников по русскому языку, истории и биологии. В апреле ФАС возбудила антимонопольное дело. Служба установила, что рост цен на некоторые учебники издательства превысил рост расходов на их производство и реализацию. В результате, ведомство признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство и выдало организации предписание снизить цены.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), просвещение , образование - общество
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Просвещение , Образование - Общество
ФАС назвала сумму, которую "Просвещение" должно перечислить в бюджет

ФАС: издательство "Просвещение" должно перечислить в бюджет более 2 млрд рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПавильон издательства "Просвещение" на Московской международной книжной выставке-ярмарке
Павильон издательства Просвещение на Московской международной книжной выставке-ярмарке - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Павильон издательства "Просвещение" на Московской международной книжной выставке-ярмарке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала издательство "Просвещение" направить в бюджет более двух миллиардов рублей.
"Издательство "Просвещение" должно перечислить в бюджет более двух миллиардов незаконно полученного дохода", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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Кравцов оценил стоимость учебника по истории для колледжей
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Уточняется, что организация доминирует на рынке издания учебников по русскому языку, истории и биологии.
В апреле ФАС возбудила антимонопольное дело. Служба установила, что рост цен на некоторые учебники издательства превысил рост расходов на их производство и реализацию.
В результате, ведомство признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство и выдало организации предписание снизить цены.
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ПросвещениеОбразование - Общество
 
 
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