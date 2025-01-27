https://ria.ru/20250127/prosveschenie-1995644390.html

ФАС назвала сумму, которую "Просвещение" должно перечислить в бюджет

ФАС назвала сумму, которую "Просвещение" должно перечислить в бюджет - РИА Новости, 27.01.2025

ФАС назвала сумму, которую "Просвещение" должно перечислить в бюджет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала издательство "Просвещение" направить в бюджет более двух миллиардов рублей. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:19:00+03:00

2025-01-27T10:19:00+03:00

2025-01-27T10:56:00+03:00

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

просвещение

образование - общество

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала издательство "Просвещение" направить в бюджет более двух миллиардов рублей."Издательство "Просвещение" должно перечислить в бюджет более двух миллиардов незаконно полученного дохода", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Уточняется, что организация доминирует на рынке издания учебников по русскому языку, истории и биологии. В апреле ФАС возбудила антимонопольное дело. Служба установила, что рост цен на некоторые учебники издательства превысил рост расходов на их производство и реализацию. В результате, ведомство признало "Просвещение" нарушившим антимонопольное законодательство и выдало организации предписание снизить цены.

https://ria.ru/20240517/kravtsov-1946691180.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), просвещение , образование - общество