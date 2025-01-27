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"Версий множество". Неожиданный поворот в судьбе выжившего в море Пичугина - РИА Новости, 27.01.2025
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08:00 27.01.2025 (обновлено: 08:05 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/proisshestviya-1995325558.html
"Версий множество". Неожиданный поворот в судьбе выжившего в море Пичугина
"Версий множество". Неожиданный поворот в судьбе выжившего в море Пичугина - РИА Новости, 27.01.2025
"Версий множество". Неожиданный поворот в судьбе выжившего в море Пичугина
Потерял брата и племянника, сам едва не погиб, а теперь может попасть за решетку — дрейфовавший в Охотском море более 60 дней Михаил Пичугин проходит... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T08:00:00+03:00
2025-01-27T08:05:00+03:00
происшествия
охотское море
камчатский край
улан-удэ
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная транспортная прокуратура
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Потерял брата и племянника, сам едва не погиб, а теперь может попасть за решетку — дрейфовавший в Охотском море более 60 дней Михаил Пичугин проходит подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил эксплуатации водного судна. О том, что грозит выжившему, — в материале РИА Новости."Спасательная" операция"Сюда, сюда!" — кричит из резиновой лодки мужчина в спасательном жилете. "Понял, понял, сейчас постараемся, пока сиди и не дергайся", — отвечает голос за кадром. Спустя пару минут изможденному мореплавателю помогают подняться на шхуну, однако в лодке остаются лежать два тщательно заблюренных на видеозаписи тела.Эти напоминающие концовку блокбастера кадры, опубликованные Дальневосточной транспортной прокуратурой, еще в октябре появились буквально во всех российских СМИ. Видео было снято в Охотском море в 23 километрах от берега — в районе села Усть-Хайрюхова Камчатского края.В роли спасателей выступили вышедшие на промысел рыбаки краболовного судна "Ангел", заметившие дрейфующую в открытом море лодку. Позже двадцать членов экипажа получили от Росрыболовства награды за спасательную операцию.Единственному выжившему — 46-летнему жителю Улан-Удэ Михаилу Пичугину — оказали первую помощь и отправили в больницу в Магадан, где диагностировали сильное обморожение и истощение. Врачи выяснили, что за последние два месяца он потерял в весе около 50 килограммов.Вскоре установили и личности погибших — ими оказались 49-летний Сергей Пичугин и его 15-летний сын Игорь (фамилия несовершеннолетнего изменена). Тела эвакуировали и доставили в морг. Судебные медики сразу предположили, что мужчина с подростком скончались от сильного истощения и обезвоживания.Пункт назначенияПо данным прокуратуры, в плавание все трое отправились 9 августа 2024-го. На надувной маломерной лодке-катамаране "Байкат 470" планировали добраться от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Однако уже спустя пару дней связь с экипажем пропала. В пункте назначения в установленное время Пичугины не появились.На поиски сразу выдвинулось несколько спасательных лодок, в небо подняли вертолеты. Операция продолжалась больше месяца, сотрудники МЧС и других ведомств исследовали практически всю акваторию Охотского моря — безрезультатно.Вскоре после пропажи судна Восточное межрегиональное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по статье 263 части УК России "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Силовики резонно предположили, что весь экипаж мог утонуть.После неожиданного обнаружения лодки квалификацию статьи не изменили. Михаил же стал проходить по уголовному делу свидетелем. Он сообщил сотрудникам СК, что планировал путешествие заранее и основательно к нему подготовился: проверил исправность лодки и мотора, взял необходимый запас топлива, продуктов и еды — ее как минимум должно было хватить на две недели. Это подтвердила и его супруга.Следователи тем временем тщательно осмотрели судно, проверили исправность мотора и назначили несколько специальных технических и медицинских экспертиз."Стечение обстоятельств"На днях в расследовании уголовного дела произошел новый поворот — Михаил получил статус подозреваемого. В СК пока не уточняют, почему так случилось, но, вероятно, пришли результаты технических экспертиз, оценивающих состояние лодки-катамарана."У следствия много рабочих версий, — сообщил РИА Новости адвокат Пичугина Андрей Назаров. — Оно и понятно: в рамках правового поля надо все исследовать и вынести какое-то решение. Ведь два человека погибли. Но в первую очередь необходимо определить, было ли вообще совершено преступление".По словам юриста, пока непонятно, на какой именно версии настаивают сотрудники СК. Между тем, защитник Пичугина предлагает следователям собственное видение случившегося. От более подробных комментариев он воздержался."Обвинение моему клиенту еще не предъявляли, поэтому и защищаться нам пока не от чего, — объясняет свою позицию Назаров. — Из подозреваемого можно легко стать не только обвиняемым, но и снова свидетелем. Кроме того, расследование уголовного дела могут и вовсе прекратить за отсутствием состава преступления".Адвокат также подчеркнул, что сам Михаил называет произошедшее "трагическим стечением обстоятельств".Добавим, что Наталья Пичугина — супруга и мать погибших — от каких-либо комментариев отказалась. Михаил же пока продолжает восстанавливаться. В случае, если ему все же предъявят обвинения и докажут их в суде, ему будет грозить от пяти до семи лет лишения свободы.
охотское море
камчатский край
улан-удэ
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Михаил Кевхиев
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Кадры спасения туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море
Видео спасения туриста, который два месяца дрейфовал на лодке в Охотском море. В ближайшее время его доставят в Магадан для госпитализации.
2025-01-27T08:00
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PT0M36S
Транспортировка в больницу жителя Бурятии, дрейфовавшего в Охотском море
Медики транспортируют в больницу Магадана жителя Бурятии, который 2 месяца дрейфовал на лодке в Охотском море, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, охотское море, камчатский край, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Происшествия, Охотское море, Камчатский край, Улан-Удэ, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная транспортная прокуратура, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
"Версий множество". Неожиданный поворот в судьбе выжившего в море Пичугина

Выживший в Охотском море Пичугин получил статус подозреваемого

© Фото : Правительство Магаданской области/TelegramЗаместитель председателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко навестила в областной больнице Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море
Заместитель председателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко навестила в областной больнице Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Правительство Магаданской области/Telegram
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Потерял брата и племянника, сам едва не погиб, а теперь может попасть за решетку — дрейфовавший в Охотском море более 60 дней Михаил Пичугин проходит подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил эксплуатации водного судна. О том, что грозит выжившему, — в материале РИА Новости.

"Спасательная" операция

"Сюда, сюда!" — кричит из резиновой лодки мужчина в спасательном жилете. "Понял, понял, сейчас постараемся, пока сиди и не дергайся", — отвечает голос за кадром. Спустя пару минут изможденному мореплавателю помогают подняться на шхуну, однако в лодке остаются лежать два тщательно заблюренных на видеозаписи тела.
Эти напоминающие концовку блокбастера кадры, опубликованные Дальневосточной транспортной прокуратурой, еще в октябре появились буквально во всех российских СМИ. Видео было снято в Охотском море в 23 километрах от берега — в районе села Усть-Хайрюхова Камчатского края.
В роли спасателей выступили вышедшие на промысел рыбаки краболовного судна "Ангел", заметившие дрейфующую в открытом море лодку. Позже двадцать членов экипажа получили от Росрыболовства награды за спасательную операцию.
Единственному выжившему — 46-летнему жителю Улан-Удэ Михаилу Пичугину — оказали первую помощь и отправили в больницу в Магадан, где диагностировали сильное обморожение и истощение. Врачи выяснили, что за последние два месяца он потерял в весе около 50 килограммов.
Вскоре установили и личности погибших — ими оказались 49-летний Сергей Пичугин и его 15-летний сын Игорь (фамилия несовершеннолетнего изменена). Тела эвакуировали и доставили в морг. Судебные медики сразу предположили, что мужчина с подростком скончались от сильного истощения и обезвоживания.

Пункт назначения

По данным прокуратуры, в плавание все трое отправились 9 августа 2024-го. На надувной маломерной лодке-катамаране "Байкат 470" планировали добраться от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине. Однако уже спустя пару дней связь с экипажем пропала. В пункте назначения в установленное время Пичугины не появились.
На поиски сразу выдвинулось несколько спасательных лодок, в небо подняли вертолеты. Операция продолжалась больше месяца, сотрудники МЧС и других ведомств исследовали практически всю акваторию Охотского моря — безрезультатно.
© Следственный комитет РФРыболовецкий траулер "Ангел" в морском торговом порту Магадана
Рыболовецкий траулер Ангел в морском торговом порту Магадана - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Следственный комитет РФ
Рыболовецкий траулер "Ангел" в морском торговом порту Магадана
Вскоре после пропажи судна Восточное межрегиональное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по статье 263 части УК России "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Силовики резонно предположили, что весь экипаж мог утонуть.
После неожиданного обнаружения лодки квалификацию статьи не изменили. Михаил же стал проходить по уголовному делу свидетелем. Он сообщил сотрудникам СК, что планировал путешествие заранее и основательно к нему подготовился: проверил исправность лодки и мотора, взял необходимый запас топлива, продуктов и еды — ее как минимум должно было хватить на две недели. Это подтвердила и его супруга.
Следователи тем временем тщательно осмотрели судно, проверили исправность мотора и назначили несколько специальных технических и медицинских экспертиз.
© Следственный комитет РФОсмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море
Осмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Следственный комитет РФ
Осмотр лодки, на которой мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море

"Стечение обстоятельств"

На днях в расследовании уголовного дела произошел новый поворот — Михаил получил статус подозреваемого. В СК пока не уточняют, почему так случилось, но, вероятно, пришли результаты технических экспертиз, оценивающих состояние лодки-катамарана.
"У следствия много рабочих версий, — сообщил РИА Новости адвокат Пичугина Андрей Назаров. — Оно и понятно: в рамках правового поля надо все исследовать и вынести какое-то решение. Ведь два человека погибли. Но в первую очередь необходимо определить, было ли вообще совершено преступление".
По словам юриста, пока непонятно, на какой именно версии настаивают сотрудники СК. Между тем, защитник Пичугина предлагает следователям собственное видение случившегося. От более подробных комментариев он воздержался.
© Фото : Правительство Магаданской области/TelegramЗаместитель председателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко навестила в областной больнице Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море
Заместитель председателя Правительства Магаданской области Татьяна Савченко навестила в областной больнице Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : Правительство Магаданской области/Telegram
Заместитель председателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко навестила в областной больнице Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море
"Обвинение моему клиенту еще не предъявляли, поэтому и защищаться нам пока не от чего, — объясняет свою позицию Назаров. — Из подозреваемого можно легко стать не только обвиняемым, но и снова свидетелем. Кроме того, расследование уголовного дела могут и вовсе прекратить за отсутствием состава преступления".
Адвокат также подчеркнул, что сам Михаил называет произошедшее "трагическим стечением обстоятельств".
Добавим, что Наталья Пичугина — супруга и мать погибших — от каких-либо комментариев отказалась. Михаил же пока продолжает восстанавливаться. В случае, если ему все же предъявят обвинения и докажут их в суде, ему будет грозить от пяти до семи лет лишения свободы.
 
ПроисшествияОхотское мореКамчатский крайУлан-УдэСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная транспортная прокуратураФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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