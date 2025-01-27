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На финских промышленных предприятиях началась шестидневная забастовка - РИА Новости, 27.01.2025
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16:36 27.01.2025 (обновлено: 17:12 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/profsojuzy-1995739916.html
На финских промышленных предприятиях началась шестидневная забастовка
На финских промышленных предприятиях началась шестидневная забастовка - РИА Новости, 27.01.2025
На финских промышленных предприятиях началась шестидневная забастовка
Профсоюзы в Финляндии в понедельник начали шестидневную забастовку, чтобы добиться улучшения условий труда в промышленной отрасли. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:36:00+03:00
2025-01-27T17:12:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Профсоюзы в Финляндии в понедельник начали шестидневную забастовку, чтобы добиться улучшения условий труда в промышленной отрасли. Забастовка продлится до 1 февраля. Инициатором трудовой акции стал Индустриальный профсоюз из-за спора по коллективному договору с ассоциациями химической и технологической промышленности, которые представляют интересы компаний. Профсоюз пытается добиться обеспечения справедливых условий труда и повышения заработной платы для работников на 10%. Забастовка индустриального профсоюза затронет 50 компаний технологической и химической промышленности, в которых работают около 13,1 тысячи сотрудников. Ряд других трудовых объединений решили поддержать индустриальный профсоюз и ограниченно присоединиться к забастовке. Среди них - профсоюзы строителей, социального обеспечения, работников сферы обслуживания, а также профсоюз работников автомобильной и транспортной промышленности. Ожидается, что во время забастовки поддерживающих профсоюзов работники портов, заводов, автомобильной и транспортной промышленности не будут перевозить и обрабатывать товары и грузы компаний, которые участвуют в споре по коллективному договору. Профсоюз работников сферы обслуживания распорядился, чтобы сотрудники туристической и ресторанной индустрии также не работали в компаниях трудового спора на время забастовки. Забастовка затронет заводы по производству стали, аккумуляторов, предприятия лакокрасочной, металлообрабатывающей и горнодобывающей промышленности, машиностроительную отрасль и другие. Трудовая акция повлияет на работу таких крупных компаний, как Tikkurila, Metso Finland, Outokumpu, SSAB, TETRA Chemicals, Fortum Waste Solutions, Wärtsilä Finland и других. Индустриальный профсоюз планирует еще несколько забастовок на случай, если решение по коллективному договору не будет найдено. Трудовые акции запланированы на 3-8 и 10-14 февраля.
https://ria.ru/20241209/volkswagen-1988180035.html
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
На финских промышленных предприятиях началась шестидневная забастовка

Финские профсоюзы начали шестидневную забастовку на промышленных предприятиях

© Getty Images / NurPhoto/Thomas O'NeillВид на Хельсинки
Вид на Хельсинки - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Getty Images / NurPhoto/Thomas O'Neill
Вид на Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Профсоюзы в Финляндии в понедельник начали шестидневную забастовку, чтобы добиться улучшения условий труда в промышленной отрасли.
Забастовка продлится до 1 февраля. Инициатором трудовой акции стал Индустриальный профсоюз из-за спора по коллективному договору с ассоциациями химической и технологической промышленности, которые представляют интересы компаний. Профсоюз пытается добиться обеспечения справедливых условий труда и повышения заработной платы для работников на 10%.
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Забастовка индустриального профсоюза затронет 50 компаний технологической и химической промышленности, в которых работают около 13,1 тысячи сотрудников.
Ряд других трудовых объединений решили поддержать индустриальный профсоюз и ограниченно присоединиться к забастовке. Среди них - профсоюзы строителей, социального обеспечения, работников сферы обслуживания, а также профсоюз работников автомобильной и транспортной промышленности.
Ожидается, что во время забастовки поддерживающих профсоюзов работники портов, заводов, автомобильной и транспортной промышленности не будут перевозить и обрабатывать товары и грузы компаний, которые участвуют в споре по коллективному договору. Профсоюз работников сферы обслуживания распорядился, чтобы сотрудники туристической и ресторанной индустрии также не работали в компаниях трудового спора на время забастовки.
Забастовка затронет заводы по производству стали, аккумуляторов, предприятия лакокрасочной, металлообрабатывающей и горнодобывающей промышленности, машиностроительную отрасль и другие. Трудовая акция повлияет на работу таких крупных компаний, как Tikkurila, Metso Finland, Outokumpu, SSAB, TETRA Chemicals, Fortum Waste Solutions, Wärtsilä Finland и других.
Индустриальный профсоюз планирует еще несколько забастовок на случай, если решение по коллективному договору не будет найдено. Трудовые акции запланированы на 3-8 и 10-14 февраля.
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