https://ria.ru/20250127/primore-1995767343.html
В Приморье возобновили расследование дела о "сафари со свиньями"
В Приморье возобновили расследование дела о "сафари со свиньями" - РИА Новости, 28.01.2025
В Приморье возобновили расследование дела о "сафари со свиньями"
Полиция возобновила расследование инцидента со свиньями приморского фермера, сообщает УМВД РФ по региону. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-27T17:53:00+03:00
2025-01-27T17:53:00+03:00
2025-01-28T00:51:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Полиция возобновила расследование инцидента со свиньями приморского фермера, сообщает УМВД РФ по региону.В понедельник Тelegram-канал Newsbox24 сообщил, что в Приморье якобы не хотят привлекать к ответственности браконьеров, устроивших сафари на свиней местного фермера. По словам хозяина, зимой прошлого года на свиней устроили охоту на снегоходах несколько злоумышленников. В результате погибли 12 животных. Полиция возбудила уголовное дело, но затем дважды приостанавливала расследование."Руководство Следственного управления УМВД России по Приморскому краю взяло на контроль ход расследования уголовного дела... по... пункту "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Постановление о приостановлении расследования отменено, производство уголовного дела возобновлено. В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены материалы уголовного дела и дана процессуальная оценка действиям фигурантов", - говорится в сообщении.В полиции РИА Новости уточнили, что речь идет об инциденте, который произошел зимой 2024 года в Приморье со свиньями местного фермера. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил агентству, что свиньи были на "самовыгуле".Назначено проведение дополнительных следственно-оперативных мероприятий, информирует УМВД.
https://ria.ru/20241202/oleni-1986947312.html
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье возобновили расследование дела о "сафари со свиньями"
Полиция возобновила расследование дела о сафари со свиньями приморского фермера
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Полиция возобновила расследование инцидента со свиньями приморского фермера, сообщает УМВД РФ по региону.
В понедельник Тelegram-канал Newsbox24 сообщил, что в Приморье якобы не хотят привлекать к ответственности браконьеров, устроивших сафари на свиней местного фермера. По словам хозяина, зимой прошлого года на свиней устроили охоту на снегоходах несколько злоумышленников. В результате погибли 12 животных. Полиция возбудила уголовное дело, но затем дважды приостанавливала расследование.
"Руководство Следственного управления УМВД России по Приморскому краю
взяло на контроль ход расследования уголовного дела... по... пункту "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ
. Постановление о приостановлении расследования отменено, производство уголовного дела возобновлено. В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены материалы уголовного дела и дана процессуальная оценка действиям фигурантов", - говорится в сообщении.
В полиции РИА Новости уточнили, что речь идет об инциденте, который произошел зимой 2024 года в Приморье со свиньями местного фермера. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил агентству, что свиньи были на "самовыгуле".
Назначено проведение дополнительных следственно-оперативных мероприятий, информирует УМВД.