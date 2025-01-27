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Экс-председатель правления "Мастер-Банка" получил десять лет колонии
Экс-председатель правления "Мастер-Банка" получил десять лет колонии - РИА Новости, 27.01.2025
Экс-председатель правления "Мастер-Банка" получил десять лет колонии
Бывший председатель правления "Мастер-Банка" Борис Булочник приговорен заочно к 10 годам колонии общего режима и конфискации картин, сообщается в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:43:00+03:00
2025-01-27T11:43:00+03:00
2025-01-27T11:50:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бывший председатель правления "Мастер-Банка" Борис Булочник приговорен заочно к 10 годам колонии общего режима и конфискации картин, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Десять лет колонии общего режима и конфискация картин: вынесен заочный приговор бывшему председателю правления ОАО КБ "Мастер-Банк" 75-летнему Борису Булочнику", - говорится в сообщении.Отмечается, что он признан виновным в хищении у банка более 4,4 миллиарда рублей и легализации денежных средств, полученных преступным путем (часть 4 статьи 159 УК РФ и пункты "а, б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мастер-банк, россия
Происшествия, Мастер-Банк, Россия
Экс-председатель правления "Мастер-Банка" получил десять лет колонии
Экс-председатель правления "Мастер-Банка" Булочник получил заочно 10 лет колонии