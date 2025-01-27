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Экс-председатель правления "Мастер-Банка" получил десять лет колонии - РИА Новости, 27.01.2025
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11:43 27.01.2025 (обновлено: 11:50 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/prigovor-1995669799.html
Экс-председатель правления "Мастер-Банка" получил десять лет колонии
Экс-председатель правления "Мастер-Банка" получил десять лет колонии - РИА Новости, 27.01.2025
Экс-председатель правления "Мастер-Банка" получил десять лет колонии
Бывший председатель правления "Мастер-Банка" Борис Булочник приговорен заочно к 10 годам колонии общего режима и конфискации картин, сообщается в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:43:00+03:00
2025-01-27T11:50:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бывший председатель правления "Мастер-Банка" Борис Булочник приговорен заочно к 10 годам колонии общего режима и конфискации картин, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Десять лет колонии общего режима и конфискация картин: вынесен заочный приговор бывшему председателю правления ОАО КБ "Мастер-Банк" 75-летнему Борису Булочнику", - говорится в сообщении.Отмечается, что он признан виновным в хищении у банка более 4,4 миллиарда рублей и легализации денежных средств, полученных преступным путем (часть 4 статьи 159 УК РФ и пункты "а, б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).
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происшествия, мастер-банк, россия
Происшествия, Мастер-Банк, Россия
Экс-председатель правления "Мастер-Банка" получил десять лет колонии

Экс-председатель правления "Мастер-Банка" Булочник получил заочно 10 лет колонии

© Фото : Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. РерихаБорис Булочник
Борис Булочник - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха
Борис Булочник. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бывший председатель правления "Мастер-Банка" Борис Булочник приговорен заочно к 10 годам колонии общего режима и конфискации картин, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Десять лет колонии общего режима и конфискация картин: вынесен заочный приговор бывшему председателю правления ОАО КБ "Мастер-Банк" 75-летнему Борису Булочнику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он признан виновным в хищении у банка более 4,4 миллиарда рублей и легализации денежных средств, полученных преступным путем (часть 4 статьи 159 УК РФ и пункты "а, б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).
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