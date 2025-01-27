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В Приднестровье заявили о невозможности построить газовые хранилища - РИА Новости, 27.01.2025
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19:25 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/pridnestrove-1995783702.html
В Приднестровье заявили о невозможности построить газовые хранилища
В Приднестровье заявили о невозможности построить газовые хранилища - РИА Новости, 27.01.2025
В Приднестровье заявили о невозможности построить газовые хранилища
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что в республике невозможно построить газовые хранилища. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:25:00+03:00
2025-01-27T19:25:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что в республике невозможно построить газовые хранилища. "Газовое хранилище – это не гараж для машины. Газовое хранилище – это тот объект, который получается в результате выработки природного газа из земли. В земле остаётся полость. Потом эту полость опять заполняют газом. Вот это есть газовое хранилище. Ни в Молдове, ни в Приднестровье таких хранилищ нет и быть не может. Здесь никогда не было газовых месторождений", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Ранее в понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250127/pmr-1995736454.html
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молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, дорин речан, газпром, в мире
Молдавия, Кишинев, Украина, Вадим Красносельский, Дорин Речан, Газпром, В мире
В Приднестровье заявили о невозможности построить газовые хранилища

Глава ПМР Красносельский: в республике невозможно построить газовые хранилища

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкСтела в Тирасполе
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что в республике невозможно построить газовые хранилища.
«
"Газовое хранилище – это не гараж для машины. Газовое хранилище – это тот объект, который получается в результате выработки природного газа из земли. В земле остаётся полость. Потом эту полость опять заполняют газом. Вот это есть газовое хранилище. Ни в Молдове, ни в Приднестровье таких хранилищ нет и быть не может. Здесь никогда не было газовых месторождений", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Молдавия согласилась выделить Приднестровью три миллиона кубометров газа
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Ранее в понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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МолдавияКишиневУкраинаВадим КрасносельскийДорин РечанГазпромВ мире
 
 
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