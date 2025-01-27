https://ria.ru/20250127/pridnestrove-1995783702.html

В Приднестровье заявили о невозможности построить газовые хранилища

В Приднестровье заявили о невозможности построить газовые хранилища - РИА Новости, 27.01.2025

В Приднестровье заявили о невозможности построить газовые хранилища

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что в республике невозможно построить газовые хранилища. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T19:25:00+03:00

2025-01-27T19:25:00+03:00

2025-01-27T19:25:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что в республике невозможно построить газовые хранилища. "Газовое хранилище – это не гараж для машины. Газовое хранилище – это тот объект, который получается в результате выработки природного газа из земли. В земле остаётся полость. Потом эту полость опять заполняют газом. Вот это есть газовое хранилище. Ни в Молдове, ни в Приднестровье таких хранилищ нет и быть не может. Здесь никогда не было газовых месторождений", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Ранее в понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250127/pmr-1995736454.html

https://ria.ru/20250117/pridnestrove-1994192708.html

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молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, дорин речан, газпром, в мире