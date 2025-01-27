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Молдавия согласилась выделить Приднестровью три миллиона кубометров газа - РИА Новости, 27.01.2025
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16:38 27.01.2025 (обновлено: 17:22 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/pridnestrove-1995739612.html
Молдавия согласилась выделить Приднестровью три миллиона кубометров газа
Молдавия согласилась выделить Приднестровью три миллиона кубометров газа - РИА Новости, 27.01.2025
Молдавия согласилась выделить Приднестровью три миллиона кубометров газа
Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа, заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан на брифинге. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:38:00+03:00
2025-01-27T17:22:00+03:00
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
экономика
природный газ
дорин речан
вадим красносельский
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 27 янв — РИА Новости. Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа, заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан на брифинге."Сегодня мы утвердим поставку трех миллионов кубометров газа для Приднестровья. Европейский союз выделяет 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене", — сказал он.По его словам, помощь от ЕС будет направлена на производство электроэнергии по докризисным ценам для Молдавии и для потребления в приднестровском регионе с 1 по 10 февраля.Премьер добавил, что правительство разработало комплексный план энергетической устойчивости на ближайшие два года, включающий два ключевых направления. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу и из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах в условиях зимы нет отопления и горячей воды. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем в регион поступит российский газ. Молдавские СМИ сообщали, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала с "Тираспольтрансгазом" рамочный договор на поставки. Но Речан настаивал, что единственной компанией, уполномоченной поставлять газ в Приднестровье, остается "Молдовагаз". Красносельский призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам российского газа, а позже заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через "Молдовагаз". Санду ответила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода оттуда российских военных.
https://ria.ru/20250126/moldaviya-1995592145.html
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молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, экономика, природный газ, дорин речан, вадим красносельский, молдовагаз
Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Экономика, Природный газ, Дорин Речан, Вадим Красносельский, Молдовагаз

Молдавия согласилась выделить Приднестровью три миллиона кубометров газа

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкСтела в Тирасполе
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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КИШИНЕВ, 27 янв — РИА Новости. Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа, заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан на брифинге.
"Сегодня мы утвердим поставку трех миллионов кубометров газа для Приднестровья. Европейский союз выделяет 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене", — сказал он.
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По его словам, помощь от ЕС будет направлена на производство электроэнергии по докризисным ценам для Молдавии и для потребления в приднестровском регионе с 1 по 10 февраля.
Премьер добавил, что правительство разработало комплексный план энергетической устойчивости на ближайшие два года, включающий два ключевых направления.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной центральным властям территорией.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу и из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах в условиях зимы нет отопления и горячей воды.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем в регион поступит российский газ. Молдавские СМИ сообщали, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала с "Тираспольтрансгазом" рамочный договор на поставки. Но Речан настаивал, что единственной компанией, уполномоченной поставлять газ в Приднестровье, остается "Молдовагаз". Красносельский призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам российского газа, а позже заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через "Молдовагаз". Санду ответила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода оттуда российских военных.
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МолдавияКишиневПриднестровская Молдавская РеспубликаЭкономикаПриродный газДорин РечанВадим КрасносельскийМолдовагаз
 
 
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