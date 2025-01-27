https://ria.ru/20250127/pridnestrove-1995739612.html

Молдавия согласилась выделить Приднестровью три миллиона кубометров газа

Молдавия согласилась выделить Приднестровью три миллиона кубометров газа - РИА Новости, 27.01.2025

Молдавия согласилась выделить Приднестровью три миллиона кубометров газа

Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа, заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан на брифинге. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:38:00+03:00

2025-01-27T16:38:00+03:00

2025-01-27T17:22:00+03:00

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

экономика

природный газ

дорин речан

вадим красносельский

молдовагаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995266637_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_372b35cf0432899c911a9f6de34d56f9.jpg

КИШИНЕВ, 27 янв — РИА Новости. Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа, заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан на брифинге."Сегодня мы утвердим поставку трех миллионов кубометров газа для Приднестровья. Европейский союз выделяет 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене", — сказал он.По его словам, помощь от ЕС будет направлена на производство электроэнергии по докризисным ценам для Молдавии и для потребления в приднестровском регионе с 1 по 10 февраля.Премьер добавил, что правительство разработало комплексный план энергетической устойчивости на ближайшие два года, включающий два ключевых направления. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу и из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах в условиях зимы нет отопления и горячей воды. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем в регион поступит российский газ. Молдавские СМИ сообщали, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала с "Тираспольтрансгазом" рамочный договор на поставки. Но Речан настаивал, что единственной компанией, уполномоченной поставлять газ в Приднестровье, остается "Молдовагаз". Красносельский призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам российского газа, а позже заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через "Молдовагаз". Санду ответила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода оттуда российских военных.

https://ria.ru/20250126/moldaviya-1995592145.html

https://ria.ru/20250124/moldaviya-1995347640.html

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Тузова

Ольга Тузова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, экономика, природный газ, дорин речан, вадим красносельский, молдовагаз