Молдавия согласилась выделить Приднестровью три миллиона кубометров газа
Стела в Тирасполе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 янв — РИА Новости. Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа, заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан на брифинге.
"Сегодня мы утвердим поставку трех миллионов кубометров газа для Приднестровья. Европейский союз выделяет 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене", — сказал он.
По его словам, помощь от ЕС будет направлена на производство электроэнергии по докризисным ценам для Молдавии и для потребления в приднестровском регионе с 1 по 10 февраля.
Премьер добавил, что правительство разработало комплексный план энергетической устойчивости на ближайшие два года, включающий два ключевых направления.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной центральным властям территорией.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу и из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без топлива. И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах в условиях зимы нет отопления и горячей воды.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января, после поездки в Москву, заявил, что в скором будущем в регион поступит российский газ. Молдавские СМИ сообщали, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала с "Тираспольтрансгазом" рамочный договор на поставки. Но Речан настаивал, что единственной компанией, уполномоченной поставлять газ в Приднестровье, остается "Молдовагаз". Красносельский призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам российского газа, а позже заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через "Молдовагаз". Санду ответила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода оттуда российских военных.
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