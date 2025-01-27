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Правительство одобрило проект о снижении возраста принесения присяги - РИА Новости, 27.01.2025
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13:58 27.01.2025 (обновлено: 15:04 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/pravitelstvo-1995697862.html
Правительство одобрило проект о снижении возраста принесения присяги
Правительство одобрило проект о снижении возраста принесения присяги - РИА Новости, 27.01.2025
Правительство одобрило проект о снижении возраста принесения присяги
Правительство РФ одобрило проект закона, которым предлагается считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект закона, которым предлагается считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу гражданина РФ, сообщил РИА Новости источник.Также законопроектом предлагается снизить возраст людей, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет, сообщалось ранее.Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым. Планируемые изменения в закон "О гражданстве" были предложены "в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации".
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россия, леонид калашников, госдума рф, снг, общество
Россия, Леонид Калашников, Госдума РФ, СНГ, Общество
Правительство одобрило проект о снижении возраста принесения присяги

Правительство одобрило проект о снижении возраста принесения присяги до 14 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект закона, которым предлагается считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу гражданина РФ, сообщил РИА Новости источник.
Также законопроектом предлагается снизить возраст людей, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет, сообщалось ранее.
Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым. Планируемые изменения в закон "О гражданстве" были предложены "в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации".
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