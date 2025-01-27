https://ria.ru/20250127/pravitelstvo-1995697862.html

Правительство одобрило проект о снижении возраста принесения присяги

Правительство одобрило проект о снижении возраста принесения присяги - РИА Новости, 27.01.2025

Правительство одобрило проект о снижении возраста принесения присяги

Правительство РФ одобрило проект закона, которым предлагается считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:58:00+03:00

2025-01-27T13:58:00+03:00

2025-01-27T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект закона, которым предлагается считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу гражданина РФ, сообщил РИА Новости источник.Также законопроектом предлагается снизить возраст людей, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет, сообщалось ранее.Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым. Планируемые изменения в закон "О гражданстве" были предложены "в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации".

https://ria.ru/20241105/pravitelstvo-1981875534.html

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россия, леонид калашников, госдума рф, снг, общество