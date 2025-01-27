https://ria.ru/20250127/pravitelstvo-1995664429.html

Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов - РИА Новости, 27.01.2025

Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

Правительство расширило перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов до 116 наименований, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T11:11:00+03:00

2025-01-27T11:11:00+03:00

2025-01-27T14:50:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995707468_0:26:2997:1712_1920x0_80_0_0_1dd4d5455e5c8beee4e00e9b0822e818.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство расширило перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов до 116 наименований, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. "Правительство регулярно пополняет перечень специализированных продуктов новыми. Более того, ранее было принято решение делать это дважды в год, чтобы оперативнее актуализировать их список и назначать детям. Сегодня расширим его до 116 наименований. Это питание ребятам крайне необходимо. Оно им помогает расти и развиваться. И просил бы коллег в регионах строго следить за его наличием. Чтобы оно было всегда доступно и, что очень важно, в нужном количестве", – отметил Михаил Мишустин. Перечень был дополнен продуктами для детей с муковисцидозом от 1 года до 11 лет и для детей с муковисцидозом старше 7 лет, сообщается в Telegram-канале кабмина. Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными заболеваниями. Они выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

https://ria.ru/20240706/invalidy-1957845557.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин