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Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов - РИА Новости, 27.01.2025
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11:11 27.01.2025 (обновлено: 14:50 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/pravitelstvo-1995664429.html
Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов
Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов - РИА Новости, 27.01.2025
Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов
Правительство расширило перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов до 116 наименований, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:11:00+03:00
2025-01-27T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство расширило перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов до 116 наименований, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. "Правительство регулярно пополняет перечень специализированных продуктов новыми. Более того, ранее было принято решение делать это дважды в год, чтобы оперативнее актуализировать их список и назначать детям. Сегодня расширим его до 116 наименований. Это питание ребятам крайне необходимо. Оно им помогает расти и развиваться. И просил бы коллег в регионах строго следить за его наличием. Чтобы оно было всегда доступно и, что очень важно, в нужном количестве", – отметил Михаил Мишустин. Перечень был дополнен продуктами для детей с муковисцидозом от 1 года до 11 лет и для детей с муковисцидозом старше 7 лет, сообщается в Telegram-канале кабмина. Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными заболеваниями. Они выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин
Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов до 116

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 27 января 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 27 января 2025 - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 27 января 2025
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Правительство расширило перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов до 116 наименований, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Правительство регулярно пополняет перечень специализированных продуктов новыми. Более того, ранее было принято решение делать это дважды в год, чтобы оперативнее актуализировать их список и назначать детям. Сегодня расширим его до 116 наименований. Это питание ребятам крайне необходимо. Оно им помогает расти и развиваться. И просил бы коллег в регионах строго следить за его наличием. Чтобы оно было всегда доступно и, что очень важно, в нужном количестве", – отметил Михаил Мишустин.
Перечень был дополнен продуктами для детей с муковисцидозом от 1 года до 11 лет и для детей с муковисцидозом старше 7 лет, сообщается в Telegram-канале кабмина.
Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными заболеваниями. Они выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
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