https://ria.ru/20250127/pozhar-1995789894.html

При пожаре в квартире в Москве погибли два человека

При пожаре в квартире в Москве погибли два человека - РИА Новости, 27.01.2025

При пожаре в квартире в Москве погибли два человека

Два человека погибли из-за пожара в квартире жилого дома в Москве, точная причина возгорания будет установлена по результатам экспертизы, сообщается в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T20:14:00+03:00

2025-01-27T20:14:00+03:00

2025-01-27T20:14:00+03:00

россия

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995789497_0:200:960:740_1920x0_80_0_0_6f6f689fb2a8808b0c5e753015a3d665.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Два человека погибли из-за пожара в квартире жилого дома в Москве, точная причина возгорания будет установлена по результатам экспертизы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В результате пожара в квартире жилого дома на улице Михневская погибли два человека. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Нагатинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

https://ria.ru/20250127/mashina-1995670552.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, происшествия