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При пожаре в квартире в Москве погибли два человека - РИА Новости, 27.01.2025
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20:14 27.01.2025
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При пожаре в квартире в Москве погибли два человека
При пожаре в квартире в Москве погибли два человека - РИА Новости, 27.01.2025
При пожаре в квартире в Москве погибли два человека
Два человека погибли из-за пожара в квартире жилого дома в Москве, точная причина возгорания будет установлена по результатам экспертизы, сообщается в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T20:14:00+03:00
2025-01-27T20:14:00+03:00
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Два человека погибли из-за пожара в квартире жилого дома в Москве, точная причина возгорания будет установлена по результатам экспертизы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В результате пожара в квартире жилого дома на улице Михневская погибли два человека. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Нагатинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
При пожаре в квартире в Москве погибли два человека

Прокуратура: при пожаре в квартире в Москве погибли двое, причину устанавливают

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПоследствия пожара на улице Михневская в Москве
Последствия пожара на улице Михневская в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Последствия пожара на улице Михневская в Москве
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Два человека погибли из-за пожара в квартире жилого дома в Москве, точная причина возгорания будет установлена по результатам экспертизы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"В результате пожара в квартире жилого дома на улице Михневская погибли два человека. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Нагатинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
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