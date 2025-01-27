https://ria.ru/20250127/pozhar-1995782225.html
Пожар в здании отеля в Аланье взяли под контроль
Пожар в здании отеля в Аланье взяли под контроль - РИА Новости, 27.01.2025
Пожар в здании отеля в Аланье взяли под контроль
Пожар, вспыхнувший в здании строящегося отеля в турецкой Аланье, почти взят под контроль, спасены трое рабочих, передал телеканал A Haber. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:10:00+03:00
2025-01-27T19:10:00+03:00
2025-01-27T19:10:00+03:00
в мире
аланья (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995760936_0:0:1541:866_1920x0_80_0_0_e759f528debdbb44a6909664d59748c3.jpg
АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в здании строящегося отеля в турецкой Аланье, почти взят под контроль, спасены трое рабочих, передал телеканал A Haber. Ранее телеканал сообщил, что пожар вспыхнул в одном из многоэтажных зданий в Аланье, он вызвал панику среди жителей. Телеканал CNN Türk уточнил, что речь о строящемся здании девятиэтажного отеля, на месте находятся рабочие. "Пожар почти под контролем. Трое из четверых рабочих были спасены. Наши команды поддерживают связь с последним рабочим", - привел телеканал слова мэра Аланьи Османа Тарика Озчелика.
https://ria.ru/20250127/turtsiya-1995641827.html
аланья (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995760936_0:0:1155:866_1920x0_80_0_0_def45baef0b9cf2b6670fa89b8d741d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аланья (город)
Пожар в здании отеля в Аланье взяли под контроль
A Haber: троих рабочих, оставшихся в здании строящегося отеля в Аланье, спасли