https://ria.ru/20250127/pozhar-1995782225.html

Пожар в здании отеля в Аланье взяли под контроль

Пожар в здании отеля в Аланье взяли под контроль - РИА Новости, 27.01.2025

Пожар в здании отеля в Аланье взяли под контроль

Пожар, вспыхнувший в здании строящегося отеля в турецкой Аланье, почти взят под контроль, спасены трое рабочих, передал телеканал A Haber. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T19:10:00+03:00

2025-01-27T19:10:00+03:00

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АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в здании строящегося отеля в турецкой Аланье, почти взят под контроль, спасены трое рабочих, передал телеканал A Haber. Ранее телеканал сообщил, что пожар вспыхнул в одном из многоэтажных зданий в Аланье, он вызвал панику среди жителей. Телеканал CNN Türk уточнил, что речь о строящемся здании девятиэтажного отеля, на месте находятся рабочие. "Пожар почти под контролем. Трое из четверых рабочих были спасены. Наши команды поддерживают связь с последним рабочим", - привел телеканал слова мэра Аланьи Османа Тарика Озчелика.

https://ria.ru/20250127/turtsiya-1995641827.html

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в мире, аланья (город)