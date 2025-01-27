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Пожар в здании отеля в Аланье взяли под контроль - РИА Новости, 27.01.2025
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19:10 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/pozhar-1995782225.html
Пожар в здании отеля в Аланье взяли под контроль
Пожар в здании отеля в Аланье взяли под контроль - РИА Новости, 27.01.2025
Пожар в здании отеля в Аланье взяли под контроль
Пожар, вспыхнувший в здании строящегося отеля в турецкой Аланье, почти взят под контроль, спасены трое рабочих, передал телеканал A Haber. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:10:00+03:00
2025-01-27T19:10:00+03:00
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АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в здании строящегося отеля в турецкой Аланье, почти взят под контроль, спасены трое рабочих, передал телеканал A Haber. Ранее телеканал сообщил, что пожар вспыхнул в одном из многоэтажных зданий в Аланье, он вызвал панику среди жителей. Телеканал CNN Türk уточнил, что речь о строящемся здании девятиэтажного отеля, на месте находятся рабочие. "Пожар почти под контролем. Трое из четверых рабочих были спасены. Наши команды поддерживают связь с последним рабочим", - привел телеканал слова мэра Аланьи Османа Тарика Озчелика.
https://ria.ru/20250127/turtsiya-1995641827.html
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в мире, аланья (город)
В мире, Аланья (город)
Пожар в здании отеля в Аланье взяли под контроль

A Haber: троих рабочих, оставшихся в здании строящегося отеля в Аланье, спасли

© СоцсетиПожар в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья
Пожар в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Соцсети
Пожар в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья
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АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в здании строящегося отеля в турецкой Аланье, почти взят под контроль, спасены трое рабочих, передал телеканал A Haber.
Ранее телеканал сообщил, что пожар вспыхнул в одном из многоэтажных зданий в Аланье, он вызвал панику среди жителей. Телеканал CNN Türk уточнил, что речь о строящемся здании девятиэтажного отеля, на месте находятся рабочие.
"Пожар почти под контролем. Трое из четверых рабочих были спасены. Наши команды поддерживают связь с последним рабочим", - привел телеканал слова мэра Аланьи Османа Тарика Озчелика.
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