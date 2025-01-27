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При пожаре в жилом доме в Находке спасли пожилую женщину
При пожаре в жилом доме в Находке спасли пожилую женщину - РИА Новости, 27.01.2025
При пожаре в жилом доме в Находке спасли пожилую женщину
Пожарные при возгорании в многоквартирном доме в приморской Находке спасли 83-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться, ещё одна жительница РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:15:00+03:00
2025-01-27T14:15:00+03:00
2025-01-27T14:15:00+03:00
россия
приморский край
находка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Пожарные при возгорании в многоквартирном доме в приморской Находке спасли 83-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться, ещё одна жительница эвакуировалась самостоятельно, погибших и пострадавших нет, сообщило ГУМЧС России по региону в Тelegram-канале. По данным ведомства, возгорание в многоквартирном жилом доме по улице Черняховского в Находке произошло днем в понедельник. На момент прибытия пожарных горела лоджия на пятом этаже, шёл густой черный дым. "Дым начал проникать в одну из соседних квартир, в которой находилась 83-летняя женщина. Она не могла самостоятельно передвигаться, сотрудники МЧС России вынесли её из жилья... Из горящей квартиры до приезда пожарных самостоятельно эвакуировалась женщина", - сообщил региональный главк МЧС. Погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован на площади около 20 квадратных метров, причина и ущерб устанавливаются, информирует ведомство.
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россия, приморский край, находка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Приморский край, Находка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При пожаре в жилом доме в Находке спасли пожилую женщину
МЧС: пожарные спасли 83-летнюю женщину при пожаре в доме в приморской Находке