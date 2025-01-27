https://ria.ru/20250127/pozhar-1995626623.html

В Нижегородской области загорелся склад сельхозпредприятия

В Нижегородской области загорелся склад сельхозпредприятия - РИА Новости, 27.01.2025

В Нижегородской области загорелся склад сельхозпредприятия

Склад на территории сельхозпредприятия, горевший на площади 1,6 тысячи квадратных метров, потушен в селе Абабково Нижегородской области, сообщается в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T08:19:00+03:00

2025-01-27T08:19:00+03:00

2025-01-27T08:19:00+03:00

происшествия

нижегородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Склад на территории сельхозпредприятия, горевший на площади 1,6 тысячи квадратных метров, потушен в селе Абабково Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Нижегородской области сотрудники МЧС России потушили склад. В селе Абабково на территории сельхозпредприятия загорелось неэксплуатируемое здание. Пожар на 1600 квадратах потушили 20 специалистов и 5 единиц техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)