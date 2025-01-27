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В Нижегородской области загорелся склад сельхозпредприятия - РИА Новости, 27.01.2025
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08:19 27.01.2025
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В Нижегородской области загорелся склад сельхозпредприятия
В Нижегородской области загорелся склад сельхозпредприятия - РИА Новости, 27.01.2025
В Нижегородской области загорелся склад сельхозпредприятия
Склад на территории сельхозпредприятия, горевший на площади 1,6 тысячи квадратных метров, потушен в селе Абабково Нижегородской области, сообщается в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T08:19:00+03:00
2025-01-27T08:19:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Склад на территории сельхозпредприятия, горевший на площади 1,6 тысячи квадратных метров, потушен в селе Абабково Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Нижегородской области сотрудники МЧС России потушили склад. В селе Абабково на территории сельхозпредприятия загорелось неэксплуатируемое здание. Пожар на 1600 квадратах потушили 20 специалистов и 5 единиц техники", - говорится в сообщении.
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области загорелся склад сельхозпредприятия

В нижегородском селе Абабково потушили пожар на складе на 1,6 тыс кв метров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Склад на территории сельхозпредприятия, горевший на площади 1,6 тысячи квадратных метров, потушен в селе Абабково Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Нижегородской области сотрудники МЧС России потушили склад. В селе Абабково на территории сельхозпредприятия загорелось неэксплуатируемое здание. Пожар на 1600 квадратах потушили 20 специалистов и 5 единиц техники", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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