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В Ростове-на-Дону загорелось здание СИЗО-1

В Ростове-на-Дону загорелось здание СИЗО-1 - РИА Новости, 27.01.2025

В Ростове-на-Дону загорелось здание СИЗО-1

Пожар произошел в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по Ростовской области. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T08:13:00+03:00

2025-01-27T08:13:00+03:00

2025-01-27T08:22:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар произошел в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по Ростовской области."Сегодня в СИЗО-1 произошло возгорание в одном из помещений административного здания площадью около 5 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Возгорание ликвидировали сотрудники пожарной части учреждения и прибывшего пожарного расчета.Жертв и пострадавших в результате возгорания нет, учреждение работает в штатном режиме. Организована проверка.В середине июня прошлого года обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20241003/pozhary-1976227556.html

ростов-на-дону

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)