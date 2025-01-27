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В Ростове-на-Дону загорелось здание СИЗО-1
В Ростове-на-Дону загорелось здание СИЗО-1 - РИА Новости, 27.01.2025
В Ростове-на-Дону загорелось здание СИЗО-1
Пожар произошел в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по Ростовской области. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T08:13:00+03:00
2025-01-27T08:13:00+03:00
2025-01-27T08:22:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар произошел в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по Ростовской области."Сегодня в СИЗО-1 произошло возгорание в одном из помещений административного здания площадью около 5 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Возгорание ликвидировали сотрудники пожарной части учреждения и прибывшего пожарного расчета.Жертв и пострадавших в результате возгорания нет, учреждение работает в штатном режиме. Организована проверка.В середине июня прошлого года обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Позже большинство преступников ликвидировали, а сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. СК возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20241003/pozhary-1976227556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Ростове-на-Дону загорелось здание СИЗО-1
ФСИН сообщила о пожаре в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону