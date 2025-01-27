https://ria.ru/20250127/potok-1995801927.html

Взрывы на "Северных потоках" были атакой США на Германию, заявил Карлсон

Взрывы на "Северных потоках" были атакой США на Германию, заявил Карлсон - РИА Новости, 27.01.2025

Взрывы на "Северных потоках" были атакой США на Германию, заявил Карлсон

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" были атакой США на Германию и приведут к разрушению НАТО, заявил американский журналист Такер Карлсон. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T22:51:00+03:00

2025-01-27T22:51:00+03:00

2025-01-27T22:51:00+03:00

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северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" были атакой США на Германию и приведут к разрушению НАТО, заявил американский журналист Такер Карлсон. "Это было атакой одной силы НАТО на союзника, на другого члена НАТО. Это была атака Соединенных Штатов на Германию", - заявил он в ходе интервью с журналистом Мэттом Таибби. Карлсон также выразил уверенность, что в результате атаки уже была уничтожена немецкая экономика. "Это уничтожит Евросоюз. В конечном счете, когда люди очнутся от своего состояния сна, это уничтожит и НАТО", - добавил он. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20250115/rossiya-1993767032.html

https://ria.ru/20250113/potok-1993398503.html

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в мире, сша, такер карлсон, сеймур херш, дмитрий песков, северный поток, северный поток — 2