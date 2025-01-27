Польша закупит американские противорадиолокационные ракеты
Польская армия закупит партию противорадиолокационных ракет производства США
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Польская армия закупает партию противорадиолокационных ракет производства США, сообщает министерство национальной обороны республики.
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"Во вторник в штаб-квартире министерства обороны в Варшаве, вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подпишет контракт на поставку противорадиолокационных ракет AGM-88g AARGM-ER", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что дальность поражения наземных целей данными ракетами составляет более 200 километров. Количество закупаемых ракет не уточняется.
Военные пояснили, что закупка ракет AGM-88g "обусловлена необходимостью обеспечения возможностей ВВС в области борьбы с радиолокационными системами и противовоздушной и противоракетной обороной противника, а также поддержания превосходства в воздушном пространстве и должного уровня безопасности воздушных операций польской военной авиации".
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