https://ria.ru/20250127/polsha-1995793819.html

Польша закупит американские противорадиолокационные ракеты

Польша закупит американские противорадиолокационные ракеты - РИА Новости, 27.01.2025

Польша закупит американские противорадиолокационные ракеты

Польская армия закупает партию противорадиолокационных ракет производства США, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T20:45:00+03:00

2025-01-27T20:45:00+03:00

2025-01-27T20:45:00+03:00

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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Польская армия закупает партию противорадиолокационных ракет производства США, сообщает министерство национальной обороны республики. "Во вторник в штаб-квартире министерства обороны в Варшаве, вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подпишет контракт на поставку противорадиолокационных ракет AGM-88g AARGM-ER", - говорится в сообщении. Отмечается, что дальность поражения наземных целей данными ракетами составляет более 200 километров. Количество закупаемых ракет не уточняется. Военные пояснили, что закупка ракет AGM-88g "обусловлена необходимостью обеспечения возможностей ВВС в области борьбы с радиолокационными системами и противовоздушной и противоракетной обороной противника, а также поддержания превосходства в воздушном пространстве и должного уровня безопасности воздушных операций польской военной авиации".

https://ria.ru/20241212/drony-1988798891.html

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в мире, сша, варшава, владислав косиняк-камыш , польша