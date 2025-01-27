Рейтинг@Mail.ru
Польша закупит американские противорадиолокационные ракеты - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/polsha-1995793819.html
Польша закупит американские противорадиолокационные ракеты
Польша закупит американские противорадиолокационные ракеты - РИА Новости, 27.01.2025
Польша закупит американские противорадиолокационные ракеты
Польская армия закупает партию противорадиолокационных ракет производства США, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T20:45:00+03:00
2025-01-27T20:45:00+03:00
в мире
сша
варшава
владислав косиняк-камыш
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Польская армия закупает партию противорадиолокационных ракет производства США, сообщает министерство национальной обороны республики. "Во вторник в штаб-квартире министерства обороны в Варшаве, вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подпишет контракт на поставку противорадиолокационных ракет AGM-88g AARGM-ER", - говорится в сообщении. Отмечается, что дальность поражения наземных целей данными ракетами составляет более 200 километров. Количество закупаемых ракет не уточняется. Военные пояснили, что закупка ракет AGM-88g "обусловлена необходимостью обеспечения возможностей ВВС в области борьбы с радиолокационными системами и противовоздушной и противоракетной обороной противника, а также поддержания превосходства в воздушном пространстве и должного уровня безопасности воздушных операций польской военной авиации".
https://ria.ru/20241212/drony-1988798891.html
https://ria.ru/20241216/tomahawk-1989489364.html
сша
варшава
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, варшава, владислав косиняк-камыш , польша
В мире, США, Варшава, Владислав Косиняк-Камыш , Польша
Польша закупит американские противорадиолокационные ракеты

Польская армия закупит партию противорадиолокационных ракет производства США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Польская армия закупает партию противорадиолокационных ракет производства США, сообщает министерство национальной обороны республики.
«
"Во вторник в штаб-квартире министерства обороны в Варшаве, вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подпишет контракт на поставку противорадиолокационных ракет AGM-88g AARGM-ER", - говорится в сообщении.
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9B SkyGuardian - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Польша купила в США разведывательные беспилотники SkyGuardian
12 декабря 2024, 13:17
Отмечается, что дальность поражения наземных целей данными ракетами составляет более 200 километров. Количество закупаемых ракет не уточняется.
Военные пояснили, что закупка ракет AGM-88g "обусловлена необходимостью обеспечения возможностей ВВС в области борьбы с радиолокационными системами и противовоздушной и противоракетной обороной противника, а также поддержания превосходства в воздушном пространстве и должного уровня безопасности воздушных операций польской военной авиации".
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
База ПРО США в Польше позволит применять ракеты Tomahawk, заявил Белоусов
16 декабря 2024, 16:01
 
В миреСШАВаршаваВладислав Косиняк-КамышПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала