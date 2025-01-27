Рейтинг@Mail.ru
Польша предложила ввести новые санкции против России - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 27.01.2025 (обновлено: 16:41 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/polsha-1995737416.html
Польша предложила ввести новые санкции против России
Польша предложила ввести новые санкции против России - РИА Новости, 27.01.2025
Польша предложила ввести новые санкции против России
Польша как председатель Евросоюза хочет ввести 16-й пакет санкций против РФ, Венгрия выступит против ограничений в сфере энергетики, заявил министр иностранных... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:26:00+03:00
2025-01-27T16:41:00+03:00
польша
евросоюз
россия
венгрия
петер сийярто
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Польша как председатель Евросоюза хочет ввести 16-й пакет санкций против РФ, Венгрия выступит против ограничений в сфере энергетики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто."Польша, польское председательство в ЕС хочет ввести новый, 16-й пакет санкций (против России - ред.)... Конечно, мы будем разумны и не допустим никаких санкций, которые противоречили бы стратегическим национальным интересам Венгрии. Так что сегодня мы заявили, чтобы все забыли о санкциях ЕС в сфере энергетики", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС. Трансляция велась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20250127/sanktsii-1995702479.html
польша
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, евросоюз, россия, венгрия, петер сийярто, владимир путин, в мире
Польша, Евросоюз, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Владимир Путин, В мире
Польша предложила ввести новые санкции против России

Сийярто: Венгрия выступит против антироссийских санкций в сфере энергетики

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Польша как председатель Евросоюза хочет ввести 16-й пакет санкций против РФ, Венгрия выступит против ограничений в сфере энергетики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
"Польша, польское председательство в ЕС хочет ввести новый, 16-й пакет санкций (против России - ред.)... Конечно, мы будем разумны и не допустим никаких санкций, которые противоречили бы стратегическим национальным интересам Венгрии. Так что сегодня мы заявили, чтобы все забыли о санкциях ЕС в сфере энергетики", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС. Трансляция велась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
ЕС продлил на полгода санкции против России
Вчера, 14:17
 
ПольшаЕвросоюзРоссияВенгрияПетер СийяртоВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала