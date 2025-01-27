Польша предложила ввести новые санкции против России
Сийярто: Венгрия выступит против антироссийских санкций в сфере энергетики
Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Польша как председатель Евросоюза хочет ввести 16-й пакет санкций против РФ, Венгрия выступит против ограничений в сфере энергетики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
"Польша, польское председательство в ЕС хочет ввести новый, 16-й пакет санкций (против России - ред.)... Конечно, мы будем разумны и не допустим никаких санкций, которые противоречили бы стратегическим национальным интересам Венгрии. Так что сегодня мы заявили, чтобы все забыли о санкциях ЕС в сфере энергетики", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС. Трансляция велась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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