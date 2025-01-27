https://ria.ru/20250127/polsha-1995737416.html

Польша предложила ввести новые санкции против России

Польша предложила ввести новые санкции против России - РИА Новости, 27.01.2025

Польша предложила ввести новые санкции против России

Польша как председатель Евросоюза хочет ввести 16-й пакет санкций против РФ, Венгрия выступит против ограничений в сфере энергетики, заявил министр иностранных... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:26:00+03:00

2025-01-27T16:26:00+03:00

2025-01-27T16:41:00+03:00

польша

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петер сийярто

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в мире

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БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Польша как председатель Евросоюза хочет ввести 16-й пакет санкций против РФ, Венгрия выступит против ограничений в сфере энергетики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто."Польша, польское председательство в ЕС хочет ввести новый, 16-й пакет санкций (против России - ред.)... Конечно, мы будем разумны и не допустим никаких санкций, которые противоречили бы стратегическим национальным интересам Венгрии. Так что сегодня мы заявили, чтобы все забыли о санкциях ЕС в сфере энергетики", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС. Трансляция велась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20250127/sanktsii-1995702479.html

польша

россия

венгрия

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польша, евросоюз, россия, венгрия, петер сийярто, владимир путин, в мире