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Экс-генпрокурора Польши допросят по делу о шпионаже - РИА Новости, 27.01.2025
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16:11 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/polsha-1995730748.html
Экс-генпрокурора Польши допросят по делу о шпионаже
Экс-генпрокурора Польши допросят по делу о шпионаже - РИА Новости, 27.01.2025
Экс-генпрокурора Польши допросят по делу о шпионаже
Бывший генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро будет задержан и принудительно доставлен на допрос следственной комиссии сейма по незаконному... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:11:00+03:00
2025-01-27T16:11:00+03:00
в мире
технологии
польша
варшава
збигнев зебро
дональд туск
томаш семоняк
европейский суд по правам человека (еспч)
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро будет задержан и принудительно доставлен на допрос следственной комиссии сейма по незаконному использованию израильского шпионского программного обеспечения Pegasus, сообщает окружной суд Варшавы. "Окружной суд Варшавы в понедельник рассмотрел ходатайство следственной комиссии сейма о разрешении задержать и принудительно доставить Збигнева Зебро на ее заседание. По данному запросу принято положительное решение", - говорится в сообщении. Ранее сейм Польши снял с Зебро депутатскую неприкосновенность. Ранее известный польский адвокат Роман Гертых обратился в прокуратуру по поводу незаконного прослушивания нынешнего премьер-министра страны Дональда Туска и других политиков, которые до недавнего времени находились в оппозиции, шпионской программой Pegasus. Дело незаконном о применении в Польше ПО Pegasus рассмотрит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах. На фоне скандала лицензия на использование этого программного обеспечения в Польше была отозвана. Как заявил министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, страна должна иметь другой подобный инструмент.
https://ria.ru/20240905/polsha-1970908218.html
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в мире, технологии, польша, варшава, збигнев зебро, дональд туск, томаш семоняк, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Технологии, Польша, Варшава, Збигнев Зебро, Дональд Туск, Томаш Семоняк, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Экс-генпрокурора Польши допросят по делу о шпионаже

Экс-генпрокурора Польши Зебро доставят на допрос по делу о шпионаже

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗбигнев Зебро
Збигнев Зебро - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Збигнев Зебро. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро будет задержан и принудительно доставлен на допрос следственной комиссии сейма по незаконному использованию израильского шпионского программного обеспечения Pegasus, сообщает окружной суд Варшавы.
"Окружной суд Варшавы в понедельник рассмотрел ходатайство следственной комиссии сейма о разрешении задержать и принудительно доставить Збигнева Зебро на ее заседание. По данному запросу принято положительное решение", - говорится в сообщении.
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Ранее сейм Польши снял с Зебро депутатскую неприкосновенность.
Ранее известный польский адвокат Роман Гертых обратился в прокуратуру по поводу незаконного прослушивания нынешнего премьер-министра страны Дональда Туска и других политиков, которые до недавнего времени находились в оппозиции, шпионской программой Pegasus. Дело незаконном о применении в Польше ПО Pegasus рассмотрит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.
На фоне скандала лицензия на использование этого программного обеспечения в Польше была отозвана. Как заявил министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, страна должна иметь другой подобный инструмент.
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В миреТехнологииПольшаВаршаваЗбигнев ЗеброДональд ТускТомаш СемонякЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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