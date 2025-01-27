Экс-генпрокурора Польши допросят по делу о шпионаже
Экс-генпрокурора Польши Зебро доставят на допрос по делу о шпионаже
© AP Photo / Czarek SokolowskiЗбигнев Зебро
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Збигнев Зебро. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро будет задержан и принудительно доставлен на допрос следственной комиссии сейма по незаконному использованию израильского шпионского программного обеспечения Pegasus, сообщает окружной суд Варшавы.
"Окружной суд Варшавы в понедельник рассмотрел ходатайство следственной комиссии сейма о разрешении задержать и принудительно доставить Збигнева Зебро на ее заседание. По данному запросу принято положительное решение", - говорится в сообщении.
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Ранее сейм Польши снял с Зебро депутатскую неприкосновенность.
Ранее известный польский адвокат Роман Гертых обратился в прокуратуру по поводу незаконного прослушивания нынешнего премьер-министра страны Дональда Туска и других политиков, которые до недавнего времени находились в оппозиции, шпионской программой Pegasus. Дело незаконном о применении в Польше ПО Pegasus рассмотрит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.
На фоне скандала лицензия на использование этого программного обеспечения в Польше была отозвана. Как заявил министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, страна должна иметь другой подобный инструмент.
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