https://ria.ru/20250127/polsha-1995691469.html
В Польше один человек погиб после подземного толчка в шахте
В Польше один человек погиб после подземного толчка в шахте - РИА Новости, 27.01.2025
В Польше один человек погиб после подземного толчка в шахте
Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате мощного подземного толчка, произошедшего на глубине 800 метров под землей в каменноугольной шахте в Радлине... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:25:00+03:00
2025-01-27T13:25:00+03:00
2025-01-27T13:25:00+03:00
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате мощного подземного толчка, произошедшего на глубине 800 метров под землей в каменноугольной шахте в Радлине на юге Польши, сообщили журналистам местные спасатели. "В результате инцидента один человек погиб на месте, 11 были доставлены в больницы, остальных подняли на поверхность", - сказал директор Воеводской медицинской спасательной станции в Катовице Лукаш Пах, добавив, что "четверо шахтеров получили серьезные повреждения - у них травмы лица и позвоночника". Всего в зоне толчка находились 29 человек. По словам президента Польской горнодобывающей группы Лешека Петрашека, в районе толчка по-прежнему сохраняется опасность выброса метана.
https://ria.ru/20240607/polsha-1951225519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, катовице
В Польше один человек погиб после подземного толчка в шахте
Один человек погиб и 11 пострадали при подземном толчке в шахте на юге Польши
ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате мощного подземного толчка, произошедшего на глубине 800 метров под землей в каменноугольной шахте в Радлине на юге Польши, сообщили журналистам местные спасатели.
"В результате инцидента один человек погиб на месте, 11 были доставлены в больницы, остальных подняли на поверхность", - сказал директор Воеводской медицинской спасательной станции в Катовице Лукаш Пах, добавив, что "четверо шахтеров получили серьезные повреждения - у них травмы лица и позвоночника".
Всего в зоне толчка находились 29 человек.
По словам президента Польской горнодобывающей группы Лешека Петрашека, в районе толчка по-прежнему сохраняется опасность выброса метана.