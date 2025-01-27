https://ria.ru/20250127/polsha-1995691469.html

В Польше один человек погиб после подземного толчка в шахте

В Польше один человек погиб после подземного толчка в шахте - РИА Новости, 27.01.2025

В Польше один человек погиб после подземного толчка в шахте

Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате мощного подземного толчка, произошедшего на глубине 800 метров под землей в каменноугольной шахте в Радлине... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:25:00+03:00

2025-01-27T13:25:00+03:00

2025-01-27T13:25:00+03:00

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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате мощного подземного толчка, произошедшего на глубине 800 метров под землей в каменноугольной шахте в Радлине на юге Польши, сообщили журналистам местные спасатели. "В результате инцидента один человек погиб на месте, 11 были доставлены в больницы, остальных подняли на поверхность", - сказал директор Воеводской медицинской спасательной станции в Катовице Лукаш Пах, добавив, что "четверо шахтеров получили серьезные повреждения - у них травмы лица и позвоночника". Всего в зоне толчка находились 29 человек. По словам президента Польской горнодобывающей группы Лешека Петрашека, в районе толчка по-прежнему сохраняется опасность выброса метана.

https://ria.ru/20240607/polsha-1951225519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, катовице