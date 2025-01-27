Рейтинг@Mail.ru
В Польше один человек погиб после подземного толчка в шахте - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/polsha-1995691469.html
В Польше один человек погиб после подземного толчка в шахте
В Польше один человек погиб после подземного толчка в шахте - РИА Новости, 27.01.2025
В Польше один человек погиб после подземного толчка в шахте
Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате мощного подземного толчка, произошедшего на глубине 800 метров под землей в каменноугольной шахте в Радлине... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:25:00+03:00
2025-01-27T13:25:00+03:00
в мире
польша
катовице
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99269/08/992690894_0:191:2500:1597_1920x0_80_0_0_ed6bcf87b954559c56d5c398dfc90e1f.jpg
ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате мощного подземного толчка, произошедшего на глубине 800 метров под землей в каменноугольной шахте в Радлине на юге Польши, сообщили журналистам местные спасатели. "В результате инцидента один человек погиб на месте, 11 были доставлены в больницы, остальных подняли на поверхность", - сказал директор Воеводской медицинской спасательной станции в Катовице Лукаш Пах, добавив, что "четверо шахтеров получили серьезные повреждения - у них травмы лица и позвоночника". Всего в зоне толчка находились 29 человек. По словам президента Польской горнодобывающей группы Лешека Петрашека, в районе толчка по-прежнему сохраняется опасность выброса метана.
https://ria.ru/20240607/polsha-1951225519.html
польша
катовице
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99269/08/992690894_60:0:2441:1786_1920x0_80_0_0_db3080fb0236c1c10c32c2b9d0b1692c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, катовице
В мире, Польша, Катовице
В Польше один человек погиб после подземного толчка в шахте

Один человек погиб и 11 пострадали при подземном толчке в шахте на юге Польши

© Fotolia / Thaut ImagesСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Fotolia / Thaut Images
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате мощного подземного толчка, произошедшего на глубине 800 метров под землей в каменноугольной шахте в Радлине на юге Польши, сообщили журналистам местные спасатели.
"В результате инцидента один человек погиб на месте, 11 были доставлены в больницы, остальных подняли на поверхность", - сказал директор Воеводской медицинской спасательной станции в Катовице Лукаш Пах, добавив, что "четверо шахтеров получили серьезные повреждения - у них травмы лица и позвоночника".
Всего в зоне толчка находились 29 человек.
По словам президента Польской горнодобывающей группы Лешека Петрашека, в районе толчка по-прежнему сохраняется опасность выброса метана.
Ежи Кжановский - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
В Польше нашли мертвым одного из богатейших жителей страны
7 июня 2024, 09:39
 
В миреПольшаКатовице
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала