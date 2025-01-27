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В Польше после мощного подземного толчка в шахте пострадали люди - РИА Новости, 27.01.2025
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11:20 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/polsha-1995666690.html
В Польше после мощного подземного толчка в шахте пострадали люди
В Польше после мощного подземного толчка в шахте пострадали люди - РИА Новости, 27.01.2025
В Польше после мощного подземного толчка в шахте пострадали люди
Мощный подземный толчок произошел на глубине 800 метров под землей в каменноугольной шахте в Радлине на юге Польши, сообщила радиостанция RMF FM. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:20:00+03:00
2025-01-27T11:20:00+03:00
польша
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Мощный подземный толчок произошел на глубине 800 метров под землей в каменноугольной шахте в Радлине на юге Польши, сообщила радиостанция RMF FM. "По предварительной информации, которую удалось подтвердить у диспетчера Государственного горного управления, пострадали не менее 6 человек. Спасательная операция продолжается", - указало радио. В зоне ЧП находились 29 человек. Информации о том, какие травмы получили пострадавшие, на данный момент нет.
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польша, в мире
Польша, В мире
В Польше после мощного подземного толчка в шахте пострадали люди

В Польше после подземного толчка в шахте пострадали не менее шести человек

© РИА Новости / Питалев ИльяШахта
Шахта - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Питалев Илья
Шахта. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 янв – РИА Новости. Мощный подземный толчок произошел на глубине 800 метров под землей в каменноугольной шахте в Радлине на юге Польши, сообщила радиостанция RMF FM.
"По предварительной информации, которую удалось подтвердить у диспетчера Государственного горного управления, пострадали не менее 6 человек. Спасательная операция продолжается", - указало радио.
В зоне ЧП находились 29 человек. Информации о том, какие травмы получили пострадавшие, на данный момент нет.
Польский пожарный - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
На шахте в Польше произошел взрыв
22 января, 14:57
 
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