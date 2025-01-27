"Это позор": в ФРГ пришли в ярость из-за антироссийского решения Польши
Экс-кандидат в президенты ФРГ Отте назвал отказ пригласить РФ в Освенцим позором
© AP Photo / Oded BaliltyПосетители на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме
© AP Photo / Oded Balilty
Посетители на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Германии Макс Отте в социальной сети X назвал позором отказ Варшавы от приглашения России на торжества в честь 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме.
"Красная Армия освободила Освенцим. Россия вынесла на себе основную тяжесть Второй мировой войны. И при этом Россия не приглашена на 80-ю годовщину освобождения Освенцима. Это позор", — написал он.
Мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау пройдут в Освенциме в понедельник. Ожидается, что туда приедут несколько десятков государственных делегаций. Представителей Москвы на мероприятия не пригласили.
Красная армия освободила Аушвиц 27 января 1945 года. Этот крупнейший нацистский лагерь смерти стал одним из главных символов Холокоста. В 1941-1945 годах там погибли около 1,4 миллиона человек, из них примерно 1,1 миллиона евреев. В 1947 году на месте Аушвиц-Биркенау создали музей, а в 1979 году бывший концлагерь включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.