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Подвиг советских граждан в годы войны не забыт, заявил раввин - РИА Новости, 27.01.2025
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Религия
 
15:54 27.01.2025 (обновлено: 16:14 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/podvig-1995727578.html
Подвиг советских граждан в годы войны не забыт, заявил раввин
Подвиг советских граждан в годы войны не забыт, заявил раввин - РИА Новости, 27.01.2025
Подвиг советских граждан в годы войны не забыт, заявил раввин
Подвиг советских граждан в годы Великой Отечественной войны в мире не забыт, он продолжает отзываться благодарностью в сердцах новых поколений, заявил президент РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:54:00+03:00
2025-01-27T16:14:00+03:00
освенцим
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Подвиг советских граждан в годы Великой Отечественной войны в мире не забыт, он продолжает отзываться благодарностью в сердцах новых поколений, заявил президент Федерации еврейских общин раввин Александр Борода в Международный день памяти жертв Холокоста. "Особенно важно, что День памяти жертв Холокоста получил международный статус. Это большой шаг для утверждения мирового исторического признания Катастрофы, это свидетельство того, что люди хранят память о страшных событиях войны, что они солидарны в вопросах борьбы с геноцидом, признания ценности человеческой жизни. Это свидетельство того, что подвиг советских граждан спустя десятилетия не забыт и продолжает отзываться благодарностью в сердцах новых поколений", - цитирует пресс-служба раввина. Раввин отметил, что день памяти – это еще один повод для благодарности советским солдатам, освободившим немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) в Польше. "Сегодня, спустя 80 лет, жива память о погибших, спасенных, об освободителях, медицинских работниках – тех, кто годом ранее помогал людям после снятия блокады Ленинграда и кто смог использовать этот опыт для сохранения жизни многим спасенным узникам", - подчеркнул Борода. Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия. В России с 15 по 31 января проходит ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" — комплекс из более чем 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста. В этом году "Неделя памяти" включена в официальную программу празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250120/antisemit-1994633883.html
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освенцим, польша, ленинград, александр бородай, юнеско, россия
Освенцим, Польша, Ленинград, Александр Бородай, ЮНЕСКО, Россия, Религия
Подвиг советских граждан в годы войны не забыт, заявил раввин

Раввин Борода: подвиг советских граждан в годы ВОВ не забыт

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Федерации еврейских общин Александр Борода
Глава Федерации еврейских общин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Федерации еврейских общин Александр Борода. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Подвиг советских граждан в годы Великой Отечественной войны в мире не забыт, он продолжает отзываться благодарностью в сердцах новых поколений, заявил президент Федерации еврейских общин раввин Александр Борода в Международный день памяти жертв Холокоста.
«
"Особенно важно, что День памяти жертв Холокоста получил международный статус. Это большой шаг для утверждения мирового исторического признания Катастрофы, это свидетельство того, что люди хранят память о страшных событиях войны, что они солидарны в вопросах борьбы с геноцидом, признания ценности человеческой жизни. Это свидетельство того, что подвиг советских граждан спустя десятилетия не забыт и продолжает отзываться благодарностью в сердцах новых поколений", - цитирует пресс-служба раввина.
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20 января, 15:23
Раввин отметил, что день памяти – это еще один повод для благодарности советским солдатам, освободившим немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим) в Польше.
«
"Сегодня, спустя 80 лет, жива память о погибших, спасенных, об освободителях, медицинских работниках – тех, кто годом ранее помогал людям после снятия блокады Ленинграда и кто смог использовать этот опыт для сохранения жизни многим спасенным узникам", - подчеркнул Борода.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия.
В России с 15 по 31 января проходит ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" — комплекс из более чем 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста. В этом году "Неделя памяти" включена в официальную программу празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Вчера, 11:58
 
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