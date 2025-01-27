Подвиг советских граждан в годы войны не забыт, заявил раввин
Раввин Борода: подвиг советских граждан в годы ВОВ не забыт
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Федерации еврейских общин Александр Борода
Глава Федерации еврейских общин Александр Борода. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Подвиг советских граждан в годы Великой Отечественной войны в мире не забыт, он продолжает отзываться благодарностью в сердцах новых поколений, заявил президент Федерации еврейских общин раввин Александр Борода в Международный день памяти жертв Холокоста.
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"Особенно важно, что День памяти жертв Холокоста получил международный статус. Это большой шаг для утверждения мирового исторического признания Катастрофы, это свидетельство того, что люди хранят память о страшных событиях войны, что они солидарны в вопросах борьбы с геноцидом, признания ценности человеческой жизни. Это свидетельство того, что подвиг советских граждан спустя десятилетия не забыт и продолжает отзываться благодарностью в сердцах новых поколений", - цитирует пресс-служба раввина.
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"Сегодня, спустя 80 лет, жива память о погибших, спасенных, об освободителях, медицинских работниках – тех, кто годом ранее помогал людям после снятия блокады Ленинграда и кто смог использовать этот опыт для сохранения жизни многим спасенным узникам", - подчеркнул Борода.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли шесть миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия.
В России с 15 по 31 января проходит ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" — комплекс из более чем 500 мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста. В этом году "Неделя памяти" включена в официальную программу празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.