https://ria.ru/20250127/pobeda-1995785476.html

Путин пригласил Лулу да Силву на празднование 80-летия Победы

Путин пригласил Лулу да Силву на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 27.01.2025

Путин пригласил Лулу да Силву на празднование 80-летия Победы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приглашен в РФ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и высказал намерение участвовать в РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T19:41:00+03:00

2025-01-27T19:41:00+03:00

2025-01-27T20:22:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

бразилия

луис инасиу лула да силва

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приглашен в РФ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и высказал намерение участвовать в этом мероприятии, сообщила его пресс-служба по итогам телефонного разговора лидеров РФ и Бразилии.Ранее в понедельник сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой"Президент Лула да Силва поблагодарил за приглашение на празднование 80-летия победы во Второй мировой войне 9 мая и отметил, что намерен участвовать", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы бразильского лидера, президент России Владимир Путин высказал удовлетворение возможностью в будущем принять Лулу да Силву в РФ и укрепить отношения между Россией и Бразилией.

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россия, в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне