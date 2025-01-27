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Путин пригласил Лулу да Силву на празднование 80-летия Победы
Путин пригласил Лулу да Силву на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 27.01.2025
Путин пригласил Лулу да Силву на празднование 80-летия Победы
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приглашен в РФ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и высказал намерение участвовать в РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:41:00+03:00
2025-01-27T19:41:00+03:00
2025-01-27T20:22:00+03:00
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владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приглашен в РФ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и высказал намерение участвовать в этом мероприятии, сообщила его пресс-служба по итогам телефонного разговора лидеров РФ и Бразилии.Ранее в понедельник сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой"Президент Лула да Силва поблагодарил за приглашение на празднование 80-летия победы во Второй мировой войне 9 мая и отметил, что намерен участвовать", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы бразильского лидера, президент России Владимир Путин высказал удовлетворение возможностью в будущем принять Лулу да Силву в РФ и укрепить отношения между Россией и Бразилией.
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россия, в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин пригласил Лулу да Силву на празднование 80-летия Победы
Лула да Силва планирует принять участие в праздновании 80-летия Победы