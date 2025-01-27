https://ria.ru/20250127/pobeda-1995694543.html

В Госдуме прокомментировали отказ Германии от участия в Параде Победы

В Госдуме прокомментировали отказ Германии от участия в Параде Победы - РИА Новости, 27.01.2025

В Госдуме прокомментировали отказ Германии от участия в Параде Победы

Процедуру по бросанию знамён поверженных частей вермахта к Мавзолею, которая проходила после окончания Великой Отечественной войны на Красной площади, можно... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:41:00+03:00

2025-01-27T13:41:00+03:00

2025-01-27T13:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

германия

россия

москва

василий пискарев

госдума рф

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Процедуру по бросанию знамён поверженных частей вермахта к Мавзолею, которая проходила после окончания Великой Отечественной войны на Красной площади, можно было бы повторить в честь 80-й годовщины Победы, считает председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Представители правительства Германии не будут принимать участие в параде в Москве в честь 80-летия Победы, сообщили ранее РИА Новости в посольстве страны в РФ. "Германия накануне вдруг заявила, что не примет участия в Параде 9 мая. Участие в Параде Победы - великая честь, которой удостаиваются страны, воины которых участвовали в разгроме Третьего Рейха. Что касается самой Германии, то, если вспомнить, в какой-то мере она тоже принимала участие в историческом параде 24 июня 1945 года. Воины Красной Армии пронесли по Красной Площади знамена поверженных частей вермахта и с презрением швырнули их к подножию Мавзолея. Спустя 80 лет, наверное, эту памятную процедуру можно было бы повторить, раз уж некоторые так усиленно пытаются забыть, кто проиграл в той войне, а кто вышел победителем", - написал в своем Telegram-канале Пискарев. Депутат считает, что не случайно в год 80-летия Победы "наследники нацистов, задающие тон в правящих кругах натовских стран", настойчиво пытаются эту Победу у РФ украсть. "Мобилизуют различные фонды и фондики, бросают все силы на то, чтобы очернить солдата Красной Армии, умалить роль нашей страны, стерев из памяти новых поколений знания о том, кто внёс решающий вклад в разгром нацизма", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250127/pobeda-1995611527.html

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Марш побежденных: как 57 тысяч солдат вермахта прошли по центру Москвы 17 июля 1944 года в центре Москвы состоялся "Парад побежденных". По Садовому кольцу прошли более 57 тысяч пленных фашистов. Позади колонн пленных ехали поливальные машины, символично очищая столичные улицы от осквернивших их своим присутствием немцев. “Парад” проходил на глазах у сотен тысяч москвичей. НКВД и военным был дан строжайший приказ не допустить насилия по отношению к пленным. В основном обошлось без эксцессов. Подобных по масштабу “маршей” больше не проводилось. Они были запрещены Женевской конвенцией с 1949 года. 2025-01-27T13:41 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, россия, москва, василий пискарев, госдума рф, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне