https://ria.ru/20250127/pobeda-1995684059.html

В Бурятии пройдет фестиваль к 80-летию Победы

В Бурятии пройдет фестиваль к 80-летию Победы - РИА Новости, 27.01.2025

В Бурятии пройдет фестиваль к 80-летию Победы

Фестиваль "Агуу Илалта - Великая Победа", состоящий из нескольких конкурсов, запускается в Бурятии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T13:08:00+03:00

2025-01-27T13:08:00+03:00

2025-01-27T13:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

республика бурятия

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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УЛАН-УДЭ, 27 янв – РИА Новости. Фестиваль "Агуу Илалта - Великая Победа", состоящий из нескольких конкурсов, запускается в Бурятии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила журналистам министр культуры республики Соелма Дагаева. "У нас в Бурятии пройдет очень много мероприятий, посвященных Победе... Мы хотели бы, чтобы... мы отметили юбилей Победы всей республикой, чтобы этот праздник дошел до каждого села, до каждой улицы, до каждого дома... Фестиваль "Агуу Илалта - Великая Победа" состоит из нескольких конкурсов", - сказала Дагаева. Одним из конкурсов в рамках фестиваля станет конкурс концертно-театрализованных представлений, в котором примет участие каждый район республики, и покажет инсценировку событий, связанных с историей родного края в годы Великой Отечественной войны. Также пройдут конкурсы патриотических песен, выступления хореографических, фольклорных, вокальных и театральных ансамблей, конкурс на лучшую постановку на патриотическую тематику среди народных театров. Также в республике пройдут поэтические, музыкальные, творческие акции у памятников.

https://ria.ru/20241119/rossiya-1984594615.html

республика бурятия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

республика бурятия, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне