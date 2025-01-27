Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии пройдет фестиваль к 80-летию Победы - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:08 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/pobeda-1995684059.html
В Бурятии пройдет фестиваль к 80-летию Победы
В Бурятии пройдет фестиваль к 80-летию Победы - РИА Новости, 27.01.2025
В Бурятии пройдет фестиваль к 80-летию Победы
Фестиваль "Агуу Илалта - Великая Победа", состоящий из нескольких конкурсов, запускается в Бурятии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T13:08:00+03:00
2025-01-27T13:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
республика бурятия
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995683731_0:168:1200:843_1920x0_80_0_0_b82eb7939de6b028f09c4a672239f93a.jpg
УЛАН-УДЭ, 27 янв – РИА Новости. Фестиваль "Агуу Илалта - Великая Победа", состоящий из нескольких конкурсов, запускается в Бурятии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила журналистам министр культуры республики Соелма Дагаева. "У нас в Бурятии пройдет очень много мероприятий, посвященных Победе... Мы хотели бы, чтобы... мы отметили юбилей Победы всей республикой, чтобы этот праздник дошел до каждого села, до каждой улицы, до каждого дома... Фестиваль "Агуу Илалта - Великая Победа" состоит из нескольких конкурсов", - сказала Дагаева. Одним из конкурсов в рамках фестиваля станет конкурс концертно-театрализованных представлений, в котором примет участие каждый район республики, и покажет инсценировку событий, связанных с историей родного края в годы Великой Отечественной войны. Также пройдут конкурсы патриотических песен, выступления хореографических, фольклорных, вокальных и театральных ансамблей, конкурс на лучшую постановку на патриотическую тематику среди народных театров. Также в республике пройдут поэтические, музыкальные, творческие акции у памятников.
https://ria.ru/20241119/rossiya-1984594615.html
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995683731_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_87b105df39d39669fa7e8189a1f70f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика бурятия, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Республика Бурятия, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Бурятии пройдет фестиваль к 80-летию Победы

Фестиваль "Агуу Илалта - Великая Победа" пройдет в Бурятии

© Фото : Министерство культуры Республики БурятиМинистр культуры Бурятии Соелма Дагаева на брифинге с участием СМИ объявила о старте конкурса "Агуу Илалта – Великая Победа"
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева на брифинге с участием СМИ объявила о старте конкурса Агуу Илалта – Великая Победа - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Министерство культуры Республики Буряти
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева на брифинге с участием СМИ объявила о старте конкурса "Агуу Илалта – Великая Победа"
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 27 янв – РИА Новости. Фестиваль "Агуу Илалта - Великая Победа", состоящий из нескольких конкурсов, запускается в Бурятии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила журналистам министр культуры республики Соелма Дагаева.
"У нас в Бурятии пройдет очень много мероприятий, посвященных Победе... Мы хотели бы, чтобы... мы отметили юбилей Победы всей республикой, чтобы этот праздник дошел до каждого села, до каждой улицы, до каждого дома... Фестиваль "Агуу Илалта - Великая Победа" состоит из нескольких конкурсов", - сказала Дагаева.
Одним из конкурсов в рамках фестиваля станет конкурс концертно-театрализованных представлений, в котором примет участие каждый район республики, и покажет инсценировку событий, связанных с историей родного края в годы Великой Отечественной войны. Также пройдут конкурсы патриотических песен, выступления хореографических, фольклорных, вокальных и театральных ансамблей, конкурс на лучшую постановку на патриотическую тематику среди народных театров. Также в республике пройдут поэтические, музыкальные, творческие акции у памятников.
Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Любимова рассказала о мероприятиях в честь 80-летия Победы
19 ноября 2024, 14:43
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРеспублика БурятияОбщество80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала