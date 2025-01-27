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Молдавия согласилась выделить Приднестровью три миллиона кубометров газа

Молдавия согласилась выделить Приднестровью три миллиона кубометров газа - РИА Новости, 27.01.2025

Молдавия согласилась выделить Приднестровью три миллиона кубометров газа

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил в понедельник, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:23:00+03:00

2025-01-27T16:23:00+03:00

2025-01-27T17:25:00+03:00

молдавия

украина

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дорин речан

вадим красносельский

дмитрий песков

газпром

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КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил в понедельник, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице."Сегодня мы утвердим поставку 3 миллионов кубометров газа для Приднестровья. Европейский Союз выделяет 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене", — заявил Речан на брифинге в Кишиневе.Премьер он подчеркнул, что разработан комплексный план энергетической устойчивости на ближайшие два года, включающий два ключевых направления. "Мы готовы к дальнейшим шагам, чтобы защитить наших граждан и укрепить нашу энергетическую безопасность", - заключил Речан.Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.

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молдавия, украина, кишинев, дорин речан, вадим красносельский, дмитрий песков, газпром