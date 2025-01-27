https://ria.ru/20250127/pmr-1995712923.html

Глава ПМР назвал спекуляцией предложение Киева по поставкам угля

Глава ПМР назвал спекуляцией предложение Киева по поставкам угля - РИА Новости, 27.01.2025

Глава ПМР назвал спекуляцией предложение Киева по поставкам угля

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал спекуляцией предложение Украины поставлять уголь для Молдавской ГРЭС. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:17:00+03:00

2025-01-27T15:17:00+03:00

2025-01-27T15:17:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал спекуляцией предложение Украины поставлять уголь для Молдавской ГРЭС. Ранее Владимир Зеленский после встречи с президентом Молдавии Майей Санду предложил поставлять уголь на находящуюся в ПМР Молдавскую ГРЭС. С 1 января "Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию и ПМР из-за долга "Молдовагаза" и закрытия транзита газа в Европу через Украину. В результате Молдавская ГРЭС перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. "Эти спекулятивные варианты, что мы дадим уголь, который будет отработан на ГРЭС. Еще раз поясняю, наша станция технологически работает на антраците. Украина же предлагает уголь, который не подходит по технологии для нашей электростанции", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. "Поясняю, наша станция технологически работает на антраците. У нас 2 угольных генератора. При этом возможна переделка только одного генератора. Переделка занимает в нормальных условиях более года и стоит около 50 миллионов евро. При этом украинские специалисты, которые были в Молдове, я об этом знаю, прекрасно это понимают и знают. Те чиновники, которые дают президентам информацию, либо сами её не знают, либо вводят в заблуждение", - отметил Красносельский. Генерация электроэнергии в республике производится Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и когенерационной электростанцией "Тиротекс-Энерго". Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии. Глава ПМР Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.

https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993818209.html

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жкх, молдавия, украина, европа, вадим красносельский, майя санду, владимир зеленский, молдовагаз, газпром, в мире