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Мужчину, которого придавило плитой в Москве, извлекли из-под завалов
Мужчину, которого придавило плитой в Москве, извлекли из-под завалов - РИА Новости, 27.01.2025
Мужчину, которого придавило плитой в Москве, извлекли из-под завалов
Спасатели МЧС России извлекли мужчину из-под завалов обрушившейся стены в магазине в Москве, он передан врачам, угрозы дальнейшего обрушения здания нет,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:52:00+03:00
2025-01-27T19:52:00+03:00
2025-01-27T19:52:00+03:00
россия
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Спасатели МЧС России извлекли мужчину из-под завалов обрушившейся стены в магазине в Москве, он передан врачам, угрозы дальнейшего обрушения здания нет, сообщается в Telegram-канале ведомства. Как отмечает МЧС РФ, на улице Кантемировской в Москве при ремонтных работах в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома, обрушилась стена. "Под завалами оказался один человек. Он передан врачам. Угрозы дальнейшего обрушения нет", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на месте работают 10 человек и две единицы техники.
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россия, москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мужчину, которого придавило плитой в Москве, извлекли из-под завалов
Спасатели МЧС извлекли мужчину из-под завалов стены магазина на юге Москве