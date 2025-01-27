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Мужчину, которого придавило плитой в Москве, извлекли из-под завалов

Мужчину, которого придавило плитой в Москве, извлекли из-под завалов - РИА Новости, 27.01.2025

Мужчину, которого придавило плитой в Москве, извлекли из-под завалов

Спасатели МЧС России извлекли мужчину из-под завалов обрушившейся стены в магазине в Москве, он передан врачам, угрозы дальнейшего обрушения здания нет,... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T19:52:00+03:00

2025-01-27T19:52:00+03:00

2025-01-27T19:52:00+03:00

россия

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Спасатели МЧС России извлекли мужчину из-под завалов обрушившейся стены в магазине в Москве, он передан врачам, угрозы дальнейшего обрушения здания нет, сообщается в Telegram-канале ведомства. Как отмечает МЧС РФ, на улице Кантемировской в Москве при ремонтных работах в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома, обрушилась стена. "Под завалами оказался один человек. Он передан врачам. Угрозы дальнейшего обрушения нет", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на месте работают 10 человек и две единицы техники.

https://ria.ru/20241021/kran-1979155196.html

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россия, москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)