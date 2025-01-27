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Мужчину, которого придавило плитой в Москве, извлекли из-под завалов - РИА Новости, 27.01.2025
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19:52 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/plita-1995787650.html
Мужчину, которого придавило плитой в Москве, извлекли из-под завалов
Мужчину, которого придавило плитой в Москве, извлекли из-под завалов - РИА Новости, 27.01.2025
Мужчину, которого придавило плитой в Москве, извлекли из-под завалов
Спасатели МЧС России извлекли мужчину из-под завалов обрушившейся стены в магазине в Москве, он передан врачам, угрозы дальнейшего обрушения здания нет,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T19:52:00+03:00
2025-01-27T19:52:00+03:00
россия
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Спасатели МЧС России извлекли мужчину из-под завалов обрушившейся стены в магазине в Москве, он передан врачам, угрозы дальнейшего обрушения здания нет, сообщается в Telegram-канале ведомства. Как отмечает МЧС РФ, на улице Кантемировской в Москве при ремонтных работах в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома, обрушилась стена. "Под завалами оказался один человек. Он передан врачам. Угрозы дальнейшего обрушения нет", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на месте работают 10 человек и две единицы техники.
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россия, москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мужчину, которого придавило плитой в Москве, извлекли из-под завалов

Спасатели МЧС извлекли мужчину из-под завалов стены магазина на юге Москве

© МЧС России/TelegramСпасатели МЧС России извлекли мужчину из-под завалов стены магазина в Москве
Спасатели МЧС России извлекли мужчину из-под завалов стены магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© МЧС России/Telegram
Спасатели МЧС России извлекли мужчину из-под завалов стены магазина в Москве
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Спасатели МЧС России извлекли мужчину из-под завалов обрушившейся стены в магазине в Москве, он передан врачам, угрозы дальнейшего обрушения здания нет, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как отмечает МЧС РФ, на улице Кантемировской в Москве при ремонтных работах в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома, обрушилась стена.
"Под завалами оказался один человек. Он передан врачам. Угрозы дальнейшего обрушения нет", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на месте работают 10 человек и две единицы техники.
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РоссияМоскваПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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