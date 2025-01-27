https://ria.ru/20250127/plen-1995797032.html
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцы сбежали по пути в Норвегию
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцы сбежали по пути в Норвегию - РИА Новости, 27.01.2025
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцы сбежали по пути в Норвегию
Украинский военнопленный рассказал РИА Новости, как его сослуживцы сбежали по пути на обучение в Норвегию. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T21:39:00+03:00
2025-01-27T21:39:00+03:00
2025-01-27T22:02:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал РИА Новости, как его сослуживцы сбежали по пути на обучение в Норвегию. "Мы отправились на Старичи (село во Львовской области Украины - ред.) ждать автобуса, который нас вывезет в Польшу, а из Польши самолет - на Норвегию... Там были несколько человек, которые сбежали. Там были и медики, получается, и сержанты. Двое или трое сбежали", - рассказал РИА Новости пленный украинский военный Евгений Аксенов, проходивший обучение в Норвегии. Ранее Аксенов сообщал РИА Новости, что Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей преимущественно из бывших боевиков националистического батальона "Азов" (террористическая организация, запрещена в России). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250127/ukraina-1995624524.html
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Украинский военнопленный о побеге сослуживцев
Украинский военнопленный рассказал РИА Новости, как его сослуживцы сбежали по пути на обучение в Норвегию
2025-01-27T21:39
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Норвегия, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцы сбежали по пути в Норвегию
Украинский пленный Аксенов: сослуживцы сбежали по пути на обучение в Норвегию