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Спасенный с катамарана в Охотском море россиянин признал, что нарушил закон - РИА Новости, 27.01.2025
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09:43 27.01.2025 (обновлено: 10:19 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/pichugin-1995638372.html
Спасенный с катамарана в Охотском море россиянин признал, что нарушил закон
Спасенный с катамарана в Охотском море россиянин признал, что нарушил закон - РИА Новости, 27.01.2025
Спасенный с катамарана в Охотском море россиянин признал, что нарушил закон
Более двух месяцев дрейфовавший на катамаране в Охотском море Михаил Пичугин признал, что нарушил закон, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Назаров. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:43:00+03:00
2025-01-27T10:19:00+03:00
происшествия
охотское море
россия
камчатка
андрей назаров
следственный комитет россии (ск рф)
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УЛАН-УДЭ, 27 янв – РИА Новости. Более двух месяцев дрейфовавший на катамаране в Охотском море Михаил Пичугин признал, что нарушил закон, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Назаров. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали, он уехал домой в Улан-Удэ, откуда все трое туристов летом выдвинулись к мысу Перовского в Хабаровском крае, чтобы доплыть до города Оха на Сахалине. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ РИА Новости сообщили, что по уголовному делу Пичугин допрошен в качестве свидетеля, обвинение ему не предъявлялось. "Он действительно признает тот факт, что он вышел за пределы разрешенного законодательством (для данного типа маломерных судов удаления в – ред.) три километра от берега", - сказал адвокат. Обвинение Пичугину еще не предъявили, меру пресечения также не избрали, по делу идет следственная проверка, отметил Назаров.
https://ria.ru/20250127/proisshestviya-1995325558.html
https://ria.ru/20241015/spasenie-1978066763.html
охотское море
россия
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происшествия, охотское море, россия, камчатка, андрей назаров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Охотское море, Россия, Камчатка, Андрей Назаров, Следственный комитет России (СК РФ)
Спасенный с катамарана в Охотском море россиянин признал, что нарушил закон

Дрейфовавший 2 месяца в Охотском море Пичугин признал, что нарушил закон

© Дальневосточная транспортная прокуратура Лодка Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море
Лодка Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Дальневосточная транспортная прокуратура
Лодка Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море
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УЛАН-УДЭ, 27 янв – РИА Новости. Более двух месяцев дрейфовавший на катамаране в Охотском море Михаил Пичугин признал, что нарушил закон, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Назаров.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
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"Версий множество". Неожиданный поворот в судьбе выжившего в море Пичугина
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Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали, он уехал домой в Улан-Удэ, откуда все трое туристов летом выдвинулись к мысу Перовского в Хабаровском крае, чтобы доплыть до города Оха на Сахалине. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ РИА Новости сообщили, что по уголовному делу Пичугин допрошен в качестве свидетеля, обвинение ему не предъявлялось.
«
"Он действительно признает тот факт, что он вышел за пределы разрешенного законодательством (для данного типа маломерных судов удаления в – ред.) три километра от берега", - сказал адвокат.
Обвинение Пичугину еще не предъявили, меру пресечения также не избрали, по делу идет следственная проверка, отметил Назаров.
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ПроисшествияОхотское мореРоссияКамчаткаАндрей НазаровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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