https://ria.ru/20250127/pichugin-1995638372.html

Спасенный с катамарана в Охотском море россиянин признал, что нарушил закон

Спасенный с катамарана в Охотском море россиянин признал, что нарушил закон - РИА Новости, 27.01.2025

Спасенный с катамарана в Охотском море россиянин признал, что нарушил закон

Более двух месяцев дрейфовавший на катамаране в Охотском море Михаил Пичугин признал, что нарушил закон, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Назаров. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T09:43:00+03:00

2025-01-27T09:43:00+03:00

2025-01-27T10:19:00+03:00

происшествия

охотское море

россия

камчатка

андрей назаров

следственный комитет россии (ск рф)

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УЛАН-УДЭ, 27 янв – РИА Новости. Более двух месяцев дрейфовавший на катамаране в Охотском море Михаил Пичугин признал, что нарушил закон, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Назаров. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали, он уехал домой в Улан-Удэ, откуда все трое туристов летом выдвинулись к мысу Перовского в Хабаровском крае, чтобы доплыть до города Оха на Сахалине. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ РИА Новости сообщили, что по уголовному делу Пичугин допрошен в качестве свидетеля, обвинение ему не предъявлялось. "Он действительно признает тот факт, что он вышел за пределы разрешенного законодательством (для данного типа маломерных судов удаления в – ред.) три километра от берега", - сказал адвокат. Обвинение Пичугину еще не предъявили, меру пресечения также не избрали, по делу идет следственная проверка, отметил Назаров.

https://ria.ru/20250127/proisshestviya-1995325558.html

https://ria.ru/20241015/spasenie-1978066763.html

охотское море

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камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, охотское море, россия, камчатка, андрей назаров, следственный комитет россии (ск рф)