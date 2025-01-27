Спасенный с катамарана в Охотском море россиянин признал, что нарушил закон
Дрейфовавший 2 месяца в Охотском море Пичугин признал, что нарушил закон
© Дальневосточная транспортная прокуратура Лодка Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море
Лодка Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море
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УЛАН-УДЭ, 27 янв – РИА Новости. Более двух месяцев дрейфовавший на катамаране в Охотском море Михаил Пичугин признал, что нарушил закон, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Назаров.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Маломерное судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали, он уехал домой в Улан-Удэ, откуда все трое туристов летом выдвинулись к мысу Перовского в Хабаровском крае, чтобы доплыть до города Оха на Сахалине. В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ РИА Новости сообщили, что по уголовному делу Пичугин допрошен в качестве свидетеля, обвинение ему не предъявлялось.
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"Он действительно признает тот факт, что он вышел за пределы разрешенного законодательством (для данного типа маломерных судов удаления в – ред.) три километра от берега", - сказал адвокат.
Обвинение Пичугину еще не предъявили, меру пресечения также не избрали, по делу идет следственная проверка, отметил Назаров.
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15 октября 2024, 08:45