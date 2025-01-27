https://ria.ru/20250127/peskov-1995683378.html
Песков ответил на вопрос об организации встречи Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос об организации встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 27.01.2025
Песков ответил на вопрос об организации встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности организации встречи российского лидера Владимира Путина и... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:37:00+03:00
2025-01-27T12:37:00+03:00
2025-01-27T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности организации встречи российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в РФ и США, заявил, что как правило это обсуждается самими лидерами. Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Трампом и спокойно поговорить по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. "Как правило, это обсуждается самими главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор, пока мы не получали от американцев никаких сигналов", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html
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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Песков ответил на вопрос об организации встречи Путина и Трампа
Песков: Путин и Трамп обсудят возможность встречи, когда сочтут целесообразным