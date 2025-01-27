https://ria.ru/20250127/peskov-1995683378.html

Песков ответил на вопрос об организации встречи Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос об организации встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 27.01.2025

Песков ответил на вопрос об организации встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности организации встречи российского лидера Владимира Путина и... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:37:00+03:00

2025-01-27T12:37:00+03:00

2025-01-27T12:37:00+03:00

политика

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности организации встречи российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в РФ и США, заявил, что как правило это обсуждается самими лидерами. Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Трампом и спокойно поговорить по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. "Как правило, это обсуждается самими главами государств в то время, когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор, пока мы не получали от американцев никаких сигналов", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html

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политика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп