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Песков назвал взыскание Карнаушко прерогативой властей Курской области - РИА Новости, 27.01.2025
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12:27 27.01.2025 (обновлено: 12:28 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/peskov-1995681880.html
Песков назвал взыскание Карнаушко прерогативой властей Курской области
Песков назвал взыскание Карнаушко прерогативой властей Курской области - РИА Новости, 27.01.2025
Песков назвал взыскание Карнаушко прерогативой властей Курской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взыскании и.о. министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексею Карнаушко, назвал... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:27:00+03:00
2025-01-27T12:28:00+03:00
политика
курская область
россия
дмитрий песков
александр хинштейн
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взыскании и.о. министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексею Карнаушко, назвал это прерогативой властей региона. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание Карнаушко за его публичное заявление о сумме нанесенного ущерба курскому приграничью. "Конечно, это прерогатива руководителя региона. И он использует свои права для того, чтобы устанавливать необходимые режимы открытости по разным темам", - сказал Песков журналистам.
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политика, курская область, россия, дмитрий песков, александр хинштейн
Политика, Курская область, Россия, Дмитрий Песков, Александр Хинштейн
Песков назвал взыскание Карнаушко прерогативой властей Курской области

Песков назвал взыскание курскому чиновнику Карнаушко прерогативой властей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взыскании и.о. министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексею Карнаушко, назвал это прерогативой властей региона.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание Карнаушко за его публичное заявление о сумме нанесенного ущерба курскому приграничью.
"Конечно, это прерогатива руководителя региона. И он использует свои права для того, чтобы устанавливать необходимые режимы открытости по разным темам", - сказал Песков журналистам.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Хинштейн показал фото заявления на отпуск чиновницы, уехавшей в Индию
22 января, 18:00
 
ПолитикаКурская областьРоссияДмитрий ПесковАлександр Хинштейн
 
 
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