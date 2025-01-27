https://ria.ru/20250127/peskov-1995681880.html

Песков назвал взыскание Карнаушко прерогативой властей Курской области

Песков назвал взыскание Карнаушко прерогативой властей Курской области - РИА Новости, 27.01.2025

Песков назвал взыскание Карнаушко прерогативой властей Курской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взыскании и.о. министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексею Карнаушко, назвал... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:27:00+03:00

2025-01-27T12:27:00+03:00

2025-01-27T12:28:00+03:00

политика

курская область

россия

дмитрий песков

александр хинштейн

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о взыскании и.о. министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексею Карнаушко, назвал это прерогативой властей региона. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание Карнаушко за его публичное заявление о сумме нанесенного ущерба курскому приграничью. "Конечно, это прерогатива руководителя региона. И он использует свои права для того, чтобы устанавливать необходимые режимы открытости по разным темам", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250122/zayavlenie-1995024186.html

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политика, курская область, россия, дмитрий песков, александр хинштейн