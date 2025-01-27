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В Кремле назвали президентские выборы в Белоруссии легитимными

В Кремле назвали президентские выборы в Белоруссии легитимными - РИА Новости, 27.01.2025

В Кремле назвали президентские выборы в Белоруссии легитимными

Выборы президента Белоруссии были абсолютно легитимными, прозрачными и хорошо организованными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:15:00+03:00

2025-01-27T12:15:00+03:00

2025-01-27T12:15:00+03:00

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владимир путин

выборы президента белоруссии — 2025

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии были абсолютно легитимными, прозрачными и хорошо организованными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные, прозрачные выборы, с более чем убедительной победой действующего главы государства", - сказал он журналистам. Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По данным ЦИК Белоруссии, оглашенным утром в понедельник, Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил его с переизбранием.

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политика, белоруссия, россия, дмитрий песков, владимир путин, выборы президента белоруссии — 2025