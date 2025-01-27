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В Кремле назвали президентские выборы в Белоруссии легитимными - РИА Новости, 27.01.2025
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12:15 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/peskov-1995678985.html
В Кремле назвали президентские выборы в Белоруссии легитимными
В Кремле назвали президентские выборы в Белоруссии легитимными - РИА Новости, 27.01.2025
В Кремле назвали президентские выборы в Белоруссии легитимными
Выборы президента Белоруссии были абсолютно легитимными, прозрачными и хорошо организованными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:15:00+03:00
2025-01-27T12:15:00+03:00
политика
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дмитрий песков
владимир путин
выборы президента белоруссии — 2025
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии были абсолютно легитимными, прозрачными и хорошо организованными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные, прозрачные выборы, с более чем убедительной победой действующего главы государства", - сказал он журналистам. Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По данным ЦИК Белоруссии, оглашенным утром в понедельник, Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил его с переизбранием.
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политика, белоруссия, россия, дмитрий песков, владимир путин, выборы президента белоруссии — 2025
Политика, Белоруссия, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Выборы президента Белоруссии — 2025
В Кремле назвали президентские выборы в Белоруссии легитимными

Песков назвал президентские выборы в Белоруссии легитимными и прозрачными

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Выборы президента Белоруссии были абсолютно легитимными, прозрачными и хорошо организованными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные, прозрачные выборы, с более чем убедительной победой действующего главы государства", - сказал он журналистам.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По данным ЦИК Белоруссии, оглашенным утром в понедельник, Лукашенко получил 86,82% голосов избирателей. Президент РФ Владимир Путин уже поздравил его с переизбранием.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Вчера, 10:20
 
ПолитикаБелоруссияРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВыборы президента Белоруссии — 2025
 
 
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