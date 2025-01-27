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Песков прокомментировал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
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12:11 27.01.2025 (обновлено: 12:15 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/peskov-1995677562.html
Песков прокомментировал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии
Песков прокомментировал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
Песков прокомментировал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии
Реакция Запада на итоги выборов в Белоруссии была предсказуемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Реакция Запада на итоги выборов в Белоруссии была предсказуемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов."Что касается тех голосов, которые звучат с Запада: весьма предсказуемо", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995552553.html
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белоруссия, дмитрий песков, россия, в мире
Белоруссия, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Песков прокомментировал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии

Песков: реакция Запада на итоги выборов в Белоруссии была предсказуемой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Реакция Запада на итоги выборов в Белоруссии была предсказуемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов.
"Что касается тех голосов, которые звучат с Запада: весьма предсказуемо", - сказал Песков журналистам.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Каллас поставили на место после дерзкого выпада в адрес Лукашенко
26 января, 14:48
 
БелоруссияДмитрий ПесковРоссияВ мире
 
 
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