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Песков прокомментировал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии
Песков прокомментировал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025
Песков прокомментировал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии
Реакция Запада на итоги выборов в Белоруссии была предсказуемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:11:00+03:00
2025-01-27T12:11:00+03:00
2025-01-27T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Реакция Запада на итоги выборов в Белоруссии была предсказуемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов."Что касается тех голосов, которые звучат с Запада: весьма предсказуемо", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995552553.html
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белоруссия, дмитрий песков, россия, в мире
Белоруссия, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Песков прокомментировал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии
Песков: реакция Запада на итоги выборов в Белоруссии была предсказуемой