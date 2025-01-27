https://ria.ru/20250127/peskov-1995677562.html

Песков прокомментировал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии

Песков прокомментировал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии - РИА Новости, 27.01.2025

Песков прокомментировал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии

Реакция Запада на итоги выборов в Белоруссии была предсказуемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Реакция Запада на итоги выборов в Белоруссии была предсказуемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82% голосов."Что касается тех голосов, которые звучат с Запада: весьма предсказуемо", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995552553.html

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