https://ria.ru/20250127/peru-1995642010.html

МИД Перу признал право США на депортацию мигрантов

МИД Перу признал право США на депортацию мигрантов - РИА Новости, 27.01.2025

МИД Перу признал право США на депортацию мигрантов

Министр иностранных дел Перу Элмер Шиалер заявил, что любая страна, в том числе США, имеет право депортировать нарушающих местные законы мигрантов. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:05:00+03:00

2025-01-27T10:05:00+03:00

2025-01-27T12:36:00+03:00

в мире

сша

перу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995682685_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_16680e6877e7ff0f858cc7e208229927.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Перу Элмер Шиалер заявил, что любая страна, в том числе США, имеет право депортировать нарушающих местные законы мигрантов. "Любое государство, в том числе Перу и США, имеет право не хотеть держать на своей территории людей, которые нарушили закон", - заявил Шиалер в интервью программе местного телеканала Latina, отрывок из которого публикуется в соцсети X. Согласно сообщению, опубликованному на сайте телеканала, Шиалер также заявил, что на данный момент на территории США проживает более миллиона перуанцев, из них около трехсот тысяч находятся там без надлежащих документов. На вопрос ведущей программы о том, будет ли Перу принимать рейсы с депортированными из США гражданами, глава МИД ответил "Да, конечно". При этом он подчеркнул, что Перу не собирается направлять депортированных граждан в третьи страны. В интервью Шиалер добавил, что возвращенные в Перу мигранты получат доступ к медицинским услугам, а также выход на местный рынок труда. Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250122/fbr-1995023425.html

https://ria.ru/20250127/kongress-1995635066.html

сша

перу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, перу