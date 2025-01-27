https://ria.ru/20250127/peru-1995642010.html
МИД Перу признал право США на депортацию мигрантов
МИД Перу признал право США на депортацию мигрантов - РИА Новости, 27.01.2025
МИД Перу признал право США на депортацию мигрантов
Министр иностранных дел Перу Элмер Шиалер заявил, что любая страна, в том числе США, имеет право депортировать нарушающих местные законы мигрантов. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:05:00+03:00
2025-01-27T10:05:00+03:00
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Перу Элмер Шиалер заявил, что любая страна, в том числе США, имеет право депортировать нарушающих местные законы мигрантов. "Любое государство, в том числе Перу и США, имеет право не хотеть держать на своей территории людей, которые нарушили закон", - заявил Шиалер в интервью программе местного телеканала Latina, отрывок из которого публикуется в соцсети X. Согласно сообщению, опубликованному на сайте телеканала, Шиалер также заявил, что на данный момент на территории США проживает более миллиона перуанцев, из них около трехсот тысяч находятся там без надлежащих документов. На вопрос ведущей программы о том, будет ли Перу принимать рейсы с депортированными из США гражданами, глава МИД ответил "Да, конечно". При этом он подчеркнул, что Перу не собирается направлять депортированных граждан в третьи страны. В интервью Шиалер добавил, что возвращенные в Перу мигранты получат доступ к медицинским услугам, а также выход на местный рынок труда. Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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в мире, сша, перу
МИД Перу признал право США на депортацию мигрантов
Глава МИД Перу Шиалер: США имеют право депортировать нарушающих законы мигрантов
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Перу Элмер Шиалер заявил, что любая страна, в том числе США, имеет право депортировать нарушающих местные законы мигрантов.
"Любое государство, в том числе Перу
и США
, имеет право не хотеть держать на своей территории людей, которые нарушили закон", - заявил Шиалер в интервью программе местного телеканала Latina, отрывок из которого публикуется в соцсети X.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте телеканала, Шиалер также заявил, что на данный момент на территории США проживает более миллиона перуанцев, из них около трехсот тысяч находятся там без надлежащих документов.
На вопрос ведущей программы о том, будет ли Перу принимать рейсы с депортированными из США гражданами, глава МИД ответил "Да, конечно". При этом он подчеркнул, что Перу не собирается направлять депортированных граждан в третьи страны.
В интервью Шиалер добавил, что возвращенные в Перу мигранты получат доступ к медицинским услугам, а также выход на местный рынок труда.
Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.