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В Перми проверяют сообщения о минировании торговых центров и школ - РИА Новости, 27.01.2025
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11:59 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/perm-1995673377.html
В Перми проверяют сообщения о минировании торговых центров и школ
В Перми проверяют сообщения о минировании торговых центров и школ - РИА Новости, 27.01.2025
В Перми проверяют сообщения о минировании торговых центров и школ
Силовые ведомства проводят проверку после поступления сообщений о якобы минировании объектов торговли и образовательных учреждений Перми, угрозы для населения... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:59:00+03:00
2025-01-27T11:59:00+03:00
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ПЕРМЬ, 27 янв - РИА Новости. Силовые ведомства проводят проверку после поступления сообщений о якобы минировании объектов торговли и образовательных учреждений Перми, угрозы для населения нет, сообщает краевое министерство территориальной безопасности. "На электронные адреса объектов торговли и образовательных учреждений Перми, поступили анонимные сообщения о минировании. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что руководители объектов торговли и социально-значимых организаций города предприняли необходимые меры по обеспечению безопасности, провели эвакуации, никакой угрозы для жизни и здоровья населения нет. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
В Перми проверяют сообщения о минировании торговых центров и школ

Силовики проверяют сообщения о минировании объектов торговли и школ в Перми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 27 янв - РИА Новости. Силовые ведомства проводят проверку после поступления сообщений о якобы минировании объектов торговли и образовательных учреждений Перми, угрозы для населения нет, сообщает краевое министерство территориальной безопасности.
"На электронные адреса объектов торговли и образовательных учреждений Перми, поступили анонимные сообщения о минировании. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что руководители объектов торговли и социально-значимых организаций города предприняли необходимые меры по обеспечению безопасности, провели эвакуации, никакой угрозы для жизни и здоровья населения нет.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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