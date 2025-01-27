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В Перми проверяют сообщения о минировании торговых центров и школ

В Перми проверяют сообщения о минировании торговых центров и школ - РИА Новости, 27.01.2025

В Перми проверяют сообщения о минировании торговых центров и школ

Силовые ведомства проводят проверку после поступления сообщений о якобы минировании объектов торговли и образовательных учреждений Перми, угрозы для населения... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T11:59:00+03:00

2025-01-27T11:59:00+03:00

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ПЕРМЬ, 27 янв - РИА Новости. Силовые ведомства проводят проверку после поступления сообщений о якобы минировании объектов торговли и образовательных учреждений Перми, угрозы для населения нет, сообщает краевое министерство территориальной безопасности. "На электронные адреса объектов торговли и образовательных учреждений Перми, поступили анонимные сообщения о минировании. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что руководители объектов торговли и социально-значимых организаций города предприняли необходимые меры по обеспечению безопасности, провели эвакуации, никакой угрозы для жизни и здоровья населения нет. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20250124/ermitazh-1995339596.html

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происшествия, пермь, россия