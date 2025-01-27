https://ria.ru/20250127/peregovory-1995687006.html

В Европе опасаются, что США отстранят ЕС и Киев от переговоров, пишут СМИ

В Европе опасаются, что США отстранят ЕС и Киев от переговоров, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2025

В Европе опасаются, что США отстранят ЕС и Киев от переговоров, пишут СМИ

В Европе опасаются, что США отстранят ее и Киев от участия в переговорах по урегулированию на Украине, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:58:00+03:00

2025-01-27T12:58:00+03:00

2025-01-27T18:22:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Европе опасаются, что США отстранят ее и Киев от участия в переговорах по урегулированию на Украине, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на дипломатические источники. "Возвращение в Белый дом Дональда Трампа, обещавшего прекратить военные действия как можно скорее, усилило страх среди европейцев, что магнат напрямую состряпает пакт с президентом России Владимиром Путиным <...> и отстранит Украину и Европу от стола переговоров", — говорится в статье. В то же время, отмечает издание, в Брюсселе растет обеспокоенность тем, что европейцы станут единственным гарантом соблюдения возможного соглашения, например, путем развертывания собственных сил. Но реализовать такой план без полноценного участия Вашингтона будет крайне сложно, признают дипломатические источники и некоторые аналитики. По словам одного из высокопоставленных собеседников газеты, риск заключается в том, что США разрабатывают соглашение, которое не очень выгодно для Киева и которое рассматривает Европу только как спонсора для предстоящей реконструкции и в качестве гаранта соглашения. "Такая схема стала бы катастрофой для европейской безопасности, не говоря уже о колоссальном геополитическом поражении", — сказал источник. По информации El Pais, сейчас среди стран — членов ЕС набирает обороты обсуждение возможных переговоров по урегулированию на Украине, хотя до недавнего времени это было табу, а также о гарантиях безопасности. Другой собеседник издания, знакомый с этими обсуждениями, пояснил, что ставка делается на то, чтобы попытаться добиться соучастия США и одновременно усилить позиции Киева. В середине января газета The Telegraph писала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку на Украину "миротворческих сил" после окончания конфликта. По словам источников издания, британский премьер-министр Кир Стармер еще не полностью склоняется к этой идее, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает ее продвигать. Как заявляла Служба внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть там так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта, а в случае с Украиной говорить о миротворцах преждевременно. В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.Позже Путин не раз подчеркивал, что возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995593318.html

https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html

https://ria.ru/20250124/tramp-1995149669.html

https://ria.ru/20250120/vashington-1994497781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, кир стармер, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато