https://ria.ru/20250127/peregovory-1995668223.html
Источник в Анкаре назвал сообщения о месте встречи Путина и Трампа слухами
Источник в Анкаре назвал сообщения о месте встречи Путина и Трампа слухами - РИА Новости, 27.01.2025
Источник в Анкаре назвал сообщения о месте встречи Путина и Трампа слухами
Версии СМИ о планируемых переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции, Катаре и в ряде других стран являются слухами, Анкаре... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:30:00+03:00
2025-01-27T11:30:00+03:00
2025-01-27T11:31:00+03:00
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Версии СМИ о планируемых переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции, Катаре и в ряде других стран являются слухами, Анкаре неизвестно о дате и месте будущих переговоров, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. В ряде турецких СМИ со ссылкой на экспертные мнения появились сообщения о планируемых переговорах лидеров РФ и США в Стамбуле, Катаре и ряде других стран. Официальная Анкара пока не комментировала данные сообщения. "Это слухи. Нам неизвестна конкретика по дате и месту", - сообщил собеседник агентства. Ранее Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Источник в Анкаре назвал сообщения о месте встречи Путина и Трампа слухами
У властей Турции нет конкретных данных о дате и месте встречи Путина и Трампа