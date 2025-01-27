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Источник в Анкаре назвал сообщения о месте встречи Путина и Трампа слухами - РИА Новости, 27.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:30 27.01.2025 (обновлено: 11:31 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/peregovory-1995668223.html
Источник в Анкаре назвал сообщения о месте встречи Путина и Трампа слухами
Источник в Анкаре назвал сообщения о месте встречи Путина и Трампа слухами - РИА Новости, 27.01.2025
Источник в Анкаре назвал сообщения о месте встречи Путина и Трампа слухами
Версии СМИ о планируемых переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции, Катаре и в ряде других стран являются слухами, Анкаре... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:30:00+03:00
2025-01-27T11:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
катар
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Версии СМИ о планируемых переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции, Катаре и в ряде других стран являются слухами, Анкаре неизвестно о дате и месте будущих переговоров, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. В ряде турецких СМИ со ссылкой на экспертные мнения появились сообщения о планируемых переговорах лидеров РФ и США в Стамбуле, Катаре и ряде других стран. Официальная Анкара пока не комментировала данные сообщения. "Это слухи. Нам неизвестна конкретика по дате и месту", - сообщил собеседник агентства. Ранее Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html
россия
сша
катар
турция
анкара (провинция)
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в мире, россия, сша, катар, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, турция, анкара (провинция)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Катар, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Турция, Анкара (провинция)
Источник в Анкаре назвал сообщения о месте встречи Путина и Трампа слухами

У властей Турции нет конкретных данных о дате и месте встречи Путина и Трампа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Версии СМИ о планируемых переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции, Катаре и в ряде других стран являются слухами, Анкаре неизвестно о дате и месте будущих переговоров, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
В ряде турецких СМИ со ссылкой на экспертные мнения появились сообщения о планируемых переговорах лидеров РФ и США в Стамбуле, Катаре и ряде других стран. Официальная Анкара пока не комментировала данные сообщения.
"Это слухи. Нам неизвестна конкретика по дате и месту", - сообщил собеседник агентства.
Ранее Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Путин поможет Трампу принять правильное решение
25 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКатарВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийТурцияАнкара (провинция)
 
 
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