https://ria.ru/20250127/peregovory-1995668223.html

Источник в Анкаре назвал сообщения о месте встречи Путина и Трампа слухами

Источник в Анкаре назвал сообщения о месте встречи Путина и Трампа слухами - РИА Новости, 27.01.2025

Источник в Анкаре назвал сообщения о месте встречи Путина и Трампа слухами

Версии СМИ о планируемых переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции, Катаре и в ряде других стран являются слухами, Анкаре... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T11:30:00+03:00

2025-01-27T11:30:00+03:00

2025-01-27T11:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

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дональд трамп

владимир зеленский

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АНКАРА, 27 янв – РИА Новости. Версии СМИ о планируемых переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции, Катаре и в ряде других стран являются слухами, Анкаре неизвестно о дате и месте будущих переговоров, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. В ряде турецких СМИ со ссылкой на экспертные мнения появились сообщения о планируемых переговорах лидеров РФ и США в Стамбуле, Катаре и ряде других стран. Официальная Анкара пока не комментировала данные сообщения. "Это слухи. Нам неизвестна конкретика по дате и месту", - сообщил собеседник агентства. Ранее Путин заявил о готовности спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран. Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Путиным и получает "сигналы" о том, что российский лидер также этого хочет. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250125/tramp-1995392977.html

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сша

катар

турция

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, катар, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, турция, анкара (провинция)