Рейтинг@Mail.ru
В России проиндексируют страховые пенсии до уровня фактической инфляции - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 27.01.2025 (обновлено: 14:30 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/pensii-1995651389.html
В России проиндексируют страховые пенсии до уровня фактической инфляции
В России проиндексируют страховые пенсии до уровня фактической инфляции - РИА Новости, 27.01.2025
В России проиндексируют страховые пенсии до уровня фактической инфляции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий до 9,5%, это позволит повысить уровень пенсионного... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T10:38:00+03:00
2025-01-27T14:30:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
пенсии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667022_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_0c4615eb27bad8fa400c9da2ced0c9cb.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий до 9,5%, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 миллиона пенсионеров, сообщается в официальном Telegram-канале правительства. Президент РФ Владимир Путин ранее попросил правительство пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале."Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год. Это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 миллиона человек", - указано в сообщении кабмина.Согласно документу, с 1 января 2025 года дополнительно увеличен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимость одного пенсионного коэффициента, уточняется на сайте правительства. Как пояснили в кабмине, в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.Изначально с 1 января 2025 года страховые пенсии были повышены на 7,3% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции в 2024 году, напомнили в правительстве. В середине января Росстат предоставил данные о фактическом уровне инфляции в прошлом году, она составила 9,5%. После этого было принято решение о доиндексации страховых пенсий до фактического уровня инфляции.
https://ria.ru/20250123/pensii-1867694740.html
https://ria.ru/20250123/lgoty-1729602390.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667022_522:0:2800:1709_1920x0_80_0_0_9461b3c14e7c71783d61b62ea5534fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, пенсии
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Пенсии
В России проиндексируют страховые пенсии до уровня фактической инфляции

Мишустин подписал постановление об индексации страховых пенсий до 9,5%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий до 9,5%, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 миллиона пенсионеров, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.
Президент РФ Владимир Путин ранее попросил правительство пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.
Женщина держит кошелек - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Индексация пенсий в 2025 году: даты, размеры, порядок перерасчета
23 января, 19:27
"Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год. Это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 миллиона человек", - указано в сообщении кабмина.
Согласно документу, с 1 января 2025 года дополнительно увеличен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимость одного пенсионного коэффициента, уточняется на сайте правительства. Как пояснили в кабмине, в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.
Изначально с 1 января 2025 года страховые пенсии были повышены на 7,3% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции в 2024 году, напомнили в правительстве. В середине января Росстат предоставил данные о фактическом уровне инфляции в прошлом году, она составила 9,5%. После этого было принято решение о доиндексации страховых пенсий до фактического уровня инфляции.
Льготы пенсионерам - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Льготы пенсионерам в 2025 году: какие положены и кто их может получить
23 января, 19:05
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинПенсии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала