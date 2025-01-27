https://ria.ru/20250127/pensii-1995651389.html

В России проиндексируют страховые пенсии до уровня фактической инфляции

В России проиндексируют страховые пенсии до уровня фактической инфляции - РИА Новости, 27.01.2025

В России проиндексируют страховые пенсии до уровня фактической инфляции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий до 9,5%, это позволит повысить уровень пенсионного... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T10:38:00+03:00

2025-01-27T10:38:00+03:00

2025-01-27T14:30:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

пенсии

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий до 9,5%, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 миллиона пенсионеров, сообщается в официальном Telegram-канале правительства. Президент РФ Владимир Путин ранее попросил правительство пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале."Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год. Это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 миллиона человек", - указано в сообщении кабмина.Согласно документу, с 1 января 2025 года дополнительно увеличен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимость одного пенсионного коэффициента, уточняется на сайте правительства. Как пояснили в кабмине, в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.Изначально с 1 января 2025 года страховые пенсии были повышены на 7,3% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции в 2024 году, напомнили в правительстве. В середине января Росстат предоставил данные о фактическом уровне инфляции в прошлом году, она составила 9,5%. После этого было принято решение о доиндексации страховых пенсий до фактического уровня инфляции.

https://ria.ru/20250123/pensii-1867694740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин, пенсии