В России проиндексируют страховые пенсии до уровня фактической инфляции
Мишустин подписал постановление об индексации страховых пенсий до 9,5%
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий до 9,5%, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 миллиона пенсионеров, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.
Президент РФ Владимир Путин ранее попросил правительство пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.
"Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении индексации страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год. Это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 39,3 миллиона человек", - указано в сообщении кабмина.
Согласно документу, с 1 января 2025 года дополнительно увеличен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимость одного пенсионного коэффициента, уточняется на сайте правительства. Как пояснили в кабмине, в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.
Изначально с 1 января 2025 года страховые пенсии были повышены на 7,3% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции в 2024 году, напомнили в правительстве. В середине января Росстат предоставил данные о фактическом уровне инфляции в прошлом году, она составила 9,5%. После этого было принято решение о доиндексации страховых пенсий до фактического уровня инфляции.